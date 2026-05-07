Die besten Bilder der OMR 2026
Die OMR 2026 war wieder das, was sie zuverlässig ist: eine Mischung aus Branchenklassentreffen, Zukunftslabor, Festivalgelände und gepflegter Reizüberflutung. Zwischen großen Thesen über KI, Marketing, Plattformen und Gesellschaft blieb vor allem eines hängen: Man kann auf dieser Messe erstaunlich viel lernen – und erstaunlich viele Schritte machen.
Diese Fotostrecke zeigt ausgewählte Eindrücke der Messe: prominente Gäste, starke Auftritte, überraschende Begegnungen – und einige Momente, bei denen man zumindest kurz versteht, warum halb Hamburg während der OMR entweder auf einer Bühne steht oder davor Schlange.
Banking auf der OMR-Bühne: Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing im Gespräch mit OMR-Gründer Philipp Westermeyer über die Zukunft des Finanzgeschäfts. Dass ein Bankvorstand heute auf einer Digitalmesse sitzt, sagt auch einiges darüber, wo Kundenzugang, Marke und Vertrauen inzwischen verhandelt werden.