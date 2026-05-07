Zwei Tage OMR, sehr viele Bühnen, noch mehr Menschen – und irgendwo zwischen KI, Creator Economy, Finanzfragen und Autoscooter entstand diese Messe-Bilanz in Bildern.

Die OMR 2026 war wieder das, was sie zuverlässig ist: eine Mischung aus Branchenklassentreffen, Zukunftslabor, Festivalgelände und gepflegter Reizüberflutung. Zwischen großen Thesen über KI, Marketing, Plattformen und Gesellschaft blieb vor allem eines hängen: Man kann auf dieser Messe erstaunlich viel lernen – und erstaunlich viele Schritte machen.

Diese Fotostrecke zeigt ausgewählte Eindrücke der Messe: prominente Gäste, starke Auftritte, überraschende Begegnungen – und einige Momente, bei denen man zumindest kurz versteht, warum halb Hamburg während der OMR entweder auf einer Bühne steht oder davor Schlange.

1 / 12 Bildquelle: Dominik Schreiner