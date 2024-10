„Wie zufrieden sind Sie insgesamt mit dem Online-Vertragsabschluss bei folgenden Anbietern hinsichtlich der genannten Leistungsart?" Diese Frage stellten Servicevalue-Forscher im Rahmen ihrer Studie „Online-Vertragsabschluss 2024“. Für den Versicherungsbereich holten sie dabei über 50.000 Verbraucherurteile zu 411 Versicherern in 18 Kategorien ein.

Auf Basis einer fünfstufigen Antwortskala berechneten die Analysten aus allen abgegebenen Stimmen für jedes Unternehmen einen Mittelwert. Dieser bildet die Grundlage für das Ranking innerhalb der Kategorie. Dabei bedeutet ein Wert von 1, dass alle Befragten absolut zufrieden mit dem Online-Vertragsabschluss dieses Anbieters in der jeweiligen Kategorie sind; der Wert 5 steht entsprechend für die größte Unzufriedenheit.

Unternehmen, die innerhalb ihrer Kategorie besser als der Gesamtmittelwert aller ausgewerteten Stimmen abschneiden, erhalten die Bewertung „Top“. Die bestbewerteten Anbieter je Kategorie erhalten die Auszeichnung „Bester“.

Bester Versicherer mit Mittelwert 2,12

Der bester untersuchte Versicherer kommt auf einen Mittelwert von 2,12. Welcher Anbieter es ist, in welcher Versicherungssparte er so gut abschneidet und in welchen weiteren vier Produktkategorien die Sieger auf einen Mittelwert von höchstens 2,20 kommen, erfahren Sie in unserer Bilderstrecke.

1 / 6