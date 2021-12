Online-Abschluss via App Monuta erweitert den Online-Service für Pool-Makler

Pool-Makler der Monuta Versicherung können ab sofort über ein neues Online-Abschluss-Tool einen Link in ihre eigenen Webseiten, Newsletter und E-Mails einbinden. So soll für Neu- und Bestandskunden ein schneller Online-Abschluss der Monuta-Trauerfall-Vorsorge möglich sein. Das Besondere: Neukunden können über diese Schnittstelle dem Vermittler eindeutig zugeordnet werden.



Zudem hat der Versicherer eine App entwickelt, mit der Makler direkt im Kundengespräch via Smartphone auf das Monuta-Produkt zugreifen können. Die App gibt es sowohl für Apple- als auch für Android-Geräte. Interessierte können sie in den jeweiligen App-Stores unter dem Suchwort „Monuta Maklerpools“ finden.



Um den neuen Online-Service nutzen zu können, müssen sich Pool-Makler hier registrieren. Nach der Anmeldung bekommt der Makler einen Link zugesendet, den er nur noch auf seiner Webseite einbinden muss. Für Makler, die eine Einführung in den neuen Online-Service wünschen, bietet Monuta zudem eine Webinarreihe unter dem Titel „Monuta Online-Tools für Vertriebspartner“. Anmelden für die Webinare können sich Makler hier.



Die Monuta Versicherung betreut zirka 1,2 Millionen Kunden und verwaltet ein Portfolio von zirka 5 Milliarden Euro.