Online-Angebote im Ranking Das sind die 5 fairsten Banken in Deutschland

Innovative Technologien, neue Wettbewerber und veränderte Kundenwünsche haben bei den Banken einen enormen Anpassungsdruck erzeugt - weg vom Filialnetz, hin zu Online-Angeboten. Dauerhafte niedrige Zinsmargen erschweren die Situation zusätzlich und könnten den Strukturwandel weiter beschleunigen.

Bereits heute verzichten 10 Millionen Verbraucher auf einen persönlichen Ansprechpartner in der Geschäftsstelle. Welche Direktbanken ihre Kunden besonders überzeugen, untersuchten die Analysten von Service Value in Kooperation mit Focus-Money jetzt im siebten Jahr. Das aktuelle Ranking umfasst 13 Anbieter.

Kundenurteil: Fairness von Direktbanken 2018

Im Rahmen der Studie wurden rund 1.041 Bankkunden zu 13 bundesweiten Direktbanken befragt. Die Teilnehmer konnten bis zu drei Direktbanken bewerten bei denen sie in den vergangenen zwölf Monaten Kunden waren. Dabei wurden insgesamt über 1.361 Urteile zu 32 Service- und Leistungsmerkmalen eingeholt.

Die folgenden fünf Fairness-Kategorien wurden dabei herangezogen:

Faire Tagesgeld- und Festgeldanlange

Faires Produkt- und Leistungsangebot

Fairer Kundenservice

Faires Preis-Leistungs-Verhältnis

Faire Kundenberatung

Insgesamt hat die Branche das gute Niveau aus dem Vorjahr gehalten. Wie schon im Vorjahr bezeichnen drei von vier der für die aktuelle Wettbewerbsanalyse befragten Kunden ihre Direktbank als „ausgezeichnet“ oder „sehr gut“. Genauso hoch ist der Anteil jener, die ihre Bank an Freunde oder Bekannte weiterempfehlen würden.

Wettbewerbsanalyse mit Detail-Auswertungen

Besonders stark aufgestellt sind die Direktbanken den Autoren der aktuellen Studie zufolge in den Kategorien „Faire Kundenberatung“ und „Faires Produkt- und Leistungsangebot“. Die Benchmark-Studie „Kundenurteil: Fairness von Direktbanken 2018“ kann über die Service Value GmbH bezogen werden. Sie enthält Gesamtergebnisse sowie Detail-Auswertungen für die 13 Direktbanken.