Online-Gesundheitsprüfung Neues BU-Risikoprüfungstool von Fonds Finanz

Vertriebspartner des Maklerpools Fonds Finanz können ab sofort die Online-Risikoprüfung für Berufsunfähigkeits- und Risikolebensversicherungen nutzen. Die elektronische Voranfrageplattform dient der automatisierten Risikoprüfung und der direkten Annahmeentscheidung.Vermittler haben mit der elektronischen Risikoprüfungsplattform folgende Vorteile: Um die Konditionen einer Versicherung errechnen zu lassen, müssen Gesundheitsfragen nur noch einmal beantwortet werden. Das Ergebnis der medizinischen Risikoprüfung wird sofort angezeigt, ist verbindlich und kann für mehrere Versicherer gleichzeitig abgerufen werden.Die Dokumentation erfolgt automatisch, rechtskräftige Ergebnisprotokolle werden damit unmittelbar beim Versicherer eingereicht. Antragsformulare werden mit der Online-Prüfung überflüssig.Fonds Finanz will das Tool an seinem Stand der 4. KVK-Messe in Köln am 26. Juni 2014 zum Test bereitstellen. Entstanden ist das Angebot aus einer Zusammenarbeit von vers.diagnose, Franke und Bornberg und der Munich Re.