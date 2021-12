Online-Kreditplattform Lendico.de geht nach Spanien

Deutsche Anleger können auf Lendico.de direkt in Spanien investieren. Das Berliner Finanzunternehmen erweitert das Angebot seiner deutschen Online-Plattform um Kreditprojekte im Ausland –und zwar zunächst in Spanien.Lendico.de ist eine Online-Plattform, die potenzielle Geldgeber und Menschen, die ein Darlehen suchen zusammenbringt. „Mit Lendico erwarten unsere Anleger in Spanien Renditechancen von bis zu 19,6 Prozent, deutlich höher als in Deutschland,“ erklärt Dominik Steinkühler, Mitgründer und Geschäftsführer von Lendico.