Online-Marktplatz für Kredite Crowdlending-Plattform Kapilendo hat Starthilfe zusammen

Die Crowdlending-Plattform Kapilendo hat ihre Seed-Finanzierung abgeschlossen. Neben der Comvest Holding investierten unter anderem auch Torsten Klein, ehemals Vorstand bei Gruner & Jahr und Silvio Beiler, Ex- Vapiano-Vorstand, um die finanzielle Starthilfe für die Firma in Höhe eines sechsstelligen Betrags zusammenzubekommen. Über die Plattform des Berliner Fintech-Startups können kleine und mittelständige Unternehmen schnell an Kredite kommen.„Die Idee des Crowdlending ist noch relativ jung, wird aber schnell wachsen, da der Bereich der Mittelstandsfinanzierung durch die Basel Kriterien für Banken zunehmend schwieriger wird“, begründet Dr. Torsten Klein, ehemals Vorstand Gruner & Jahr, sein finanzielles Engageme. „Hier entsteht ein Markt mit großem Wachstumspotential.“