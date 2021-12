Online-Netzwerk sammelt 8,3 Millionen Dollar ein

8,3 Millionen Dollar zahlten Spark Capital aus Boston, Massachusetts, Social Leverage aus Phoenix, Arizona und andere Investoren in das Online-Unternehmen ein. Mit fünf Millionen Nutzern in mehr als 130 Ländern und täglich tausenden neuer Konten ist E-Toro nach eigenen Angaben das weltweit größte Online-Investmentnetzwerk.Das Unternehmen bietet den Kunden eine Handelsplattform an, bei der sie die Aktivitäten ihrer ausgewählten Händler in Echtzeit beobachten, teilen und nachahmen können.