Online-Pranger und bis zu 5.000 Euro Geldbuße Das droht Bestandsvermittlern ohne 34i-Erlaubnis

Wer Immobiliendarlehen an Verbraucher vermitteln will, braucht dazu seit dem 21. März eine behördliche Erlaubnis nach Paragraf 34 i GewO. Die Bestandsvermittler durften aufgrund einer Übergangsfrist zunächst mit ihrer Erlaubnis nach Paragraf 34 c GewO weiter vermitteln. Doch diese Übergangsregelung endet bald, nämlich am 21. März 2017.

Ordnungswidrigkeit

Bestandsvermittler ohne 34i-Erlaubnis sollen sich beeilen, diese zu bekommen, rät Rechtsanwalt Norman Wirth, von der Berliner Kanzlei Wirth-Rechtsanwälte. „Paragraf 34 i Gewerbeordnung gibt der Erlaubnisbehörde die Möglichkeit, säumige Vermittler an den `Pranger` zu stellen“. Die zuständige Erlaubnisbehörde dürfe als Verstöße gegen die Erlaubnispflicht im Vermittlerregister unter bestimmten gesetzlichen Voraussetzungen im Internet veröffentlichen.