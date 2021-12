Online-Tool Schieben Sie Zahlen: So viel Cash bleibt VW nach Dieselgate

Kosten für gefälschte Abgastests,

Einsparungen durch Gehaltskürzungen,

Zahlungseinschnitte für Zulieferer,

Kürzungen bei Investitionen und Forschung & Entwicklung und

Herunterfahren der Aktiendividende

Schwere Zeiten für VW: Nach dem Skandal um verfälschte Abgaswerte bei Diesel-Fahrzeugen will das Unternehmen alle betroffenen Fahrzeuge zurückrufen. Und damit nicht genug: Dem Wolfsburger Automobilhersteller stehen vermutlich gigantische Schadensersatzforderungen ins Haus.Doch wie viel Geld hat Volkswagen eigentlich noch zur Verfügung, vorausgesetzt, dass es kein neues Kapital beschafft und keine Unternehmenswerte verkauft?Die Kommentar-Plattform breakingviews.com der Nachrichtenagentur Reuters hat untersucht, welche Selbsthilfe-Maßnahmen der Automobilhersteller vornehmen könnte – und wie viel Geld er dadurch einspart, beziehungsweise wie viel ihm dann übrig bleibt. Fazit: VW kann Dieselgate verkraften, gewusst wie!Als Parameter flossen in die Untersuchung ein:Die Grafik ist interaktiv, die einzelnen Werte lassen sich also ganz nach Belieben, nun ja, manipulieren.