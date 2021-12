Svetlana Kerschner 26.02.2010 Lesedauer: 1 Minute

Online-Versicherungsplattform Indatex ist pleite

Die Online-Versicherungsplattform Indatex Services for Finance and Insurance AG meldet Insolvenz an. Betroffen sind auch große Versicherer, wie Axa, HDI-Gerling, Gothaer, R+V, VHV, Württembergische oder Zürich, die mit Indatex zusammengearbeitet haben.