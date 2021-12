Online-Vertrieb 4 Mythen über digitale Kunden von Versicherungen

„Es gibt kaum ein Versicherungsunternehmen, dass aktuell nicht massiv in Digitalisierung investiert. Die Triebfeder hierfür ist meistens die Effizienzsteigerung der internen Abläufe. Ob das auch im Sinne des Kunden ist, bleibt aber oft eine offene Frage: Wie digital sind meine Kunden wirklich und für welche digitalen Service- und Produktangebote existiert eine nennenswerte Nachfrage?

Aktuell sind drei von zehn Privatkunden (29 Prozent) hochgradig digitalaffin und der Anteil dieser sogenannten Digital Lover hat sich seit 2016 fast verdoppelt. Dabei stellen die „Digital Lover“ die Avantgarde bezüglich der Digitalaffinität im Versicherungsmarkt dar. Gut ein weiteres Viertel (28 Prozent) zeigt sich zumindest offen gegenüber einer digitalen Modernisierung der Branche; nur jeder siebte Kunde (14 Prozent) lehnt das Digitale ab (siehe Abbildung oben).

Doch was genau steckt hinter dieser Entwicklung? Unter anderem mehr Besucher auf den Internetseiten der Versicherer (2016: 16 Prozent, 2019: 21 Prozent), mehr Nutzer der Kundenportale (2016: 8 Prozent, 2019: 13 Prozent), mehr Kunden mit per E-Mail erhaltenen Werbebriefen (2016: 17 Prozent, 2019: 23 Prozent). Während die Entwicklungen im Gesamtbestand langsam voranschreiten, sind in den Zielgruppen bis unter 40 Jahren klar überdurchschnittlich sprunghafte Nutzungsquoten zu erkennen.“