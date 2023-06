Wettbewerb öffnen Open Finance – EU-Kommission legt Vorschlag auf den Tisch

Das EU-Projekt „Open Finance“ nimmt Formen an. Am Mittwoch hat die Brüsseler EU-Kommission einen Rahmenplan vorgestellt.

Open Finance ist das Schlagwort für ein Vorhaben, das Kundendaten der Finanzwirtschaft für alle Marktteilnehmer zugänglich machen soll. Die Idee dahinter: Wenn Daten nicht nur bei einem einzelnen Anbieter liegen, sondern auch Wettbewerber sie einsehen können, fördert das den Wettbewerb und so letztlich auch den Kundennutzen. Die Finanzwirtschaft wird transparenter und für den Kunden wird es billiger.

Bei Zahlungsdienstleistungen ist das Projekt bereits Wirklichkeit geworden: Die Zahlungsdiensterichtlinie PSD2 (Payment Services Directive) von 2018 hat den Markt für Retail-Banken und Zahlungsverkehrsanbieter bereits stark verändert. Seither können auch Drittanbieter via Schnittstellen auf Kundendaten zugreifen. Das hat den Weg für diverse Payment-Anbieter freigemacht, die Zahlungen digital und effizient abzuwickeln versprechen – ohne dass die Kunden dafür noch Kontakt mit ihrer Hausbank aufnehmen müssen.

Open Finance hat Folgen für die Fondsindustrie

Open Finance ist quasi das übergeordnete Projekt. Hierbei geht es nicht nur um den Zahlungsbereich, sondern Finanzprodukte im Allgemeinen, also auch Geldanlageprodukte. Vorausgesetzt der Kunde stimmt zu, sollen auch Drittanbieter zukünftig einen Blick in Kundendepots werfen können – und auf dieser Basis Kunden etwa einen alternativen Anlagevorschlag unterbreiten können. Dazu gehört auch ein technischer Hintergrund: Banken und Fintechs müssen die erforderliche Infrastruktur für den Datenaustausch zur Verfügung stellen. Für die Fondsindustrie stellt das Vorhaben eine neue Stufe im Wettbewerb dar, die Folgen dürften weitreichend sein.

Gleichzeitig will die Kommission jedoch auch PSD2 überarbeiten – um Fälle von Zahlungsbetrug einzudämmen, um Hindernisse zu beseitigen, auf die Anbieter von Open-Banking-Diensten weiterhin stoßen und um den Wettbewerb zwischen Banken und Fintechs bei Zahlungsdiensten zu harmonisieren.

Vorschlag aus Brüssel war lange in Arbeit

Die EU-Kommission wolle es „den Menschen ermöglichen, auf maßgeschneiderte Produkte und Dienstleistungen zuzugreifen, die ihren Bedürfnissen entsprechen, und außerdem Raum für Innovationen in der Finanzbranche schaffen“, lässt sich Valdis Dombrovskis, Executive Vice-President bei der Kommission, in einer aktuellen Mitteilung zitieren.

Der Vorschlag aus Brüssel war in Branchenkreisen bereits erwartet worden. Im vergangenen Oktober hatte die EU-Expertengruppe für Finanzdaten („Expert Group on European Financial Data Space“), an der auch der deutsche Fondsverband BVI teilhat, einen Bericht zum Thema vorgelegt. Die Kommission hatte angekündigt, im Juni 2023 ihre Vorschläge veröffentlichen zu wollen.