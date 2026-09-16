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OpenAI verschiebt den Börsengang – und die KI-Blase meldet sich zurück
KI-Aktien unter Druck OpenAI verschiebt den Börsengang – und die KI-Blase meldet sich zurück
Manche Anleger hatten den Termin im Kalender, bevor es ihn überhaupt gab: Ein Börsengang von OpenAI, dem Unternehmen hinter ChatGPT. Für viele wäre das die reinste Wette auf die Künstliche Intelligenz gewesen. Dann trat Sam Altman ans Mikrofon und kassierte die Erwartung ein. Ein IPO im Jahr 2026? Das wäre „nicht ratsam“, so der OpenAI-Chef. Zu viel sei noch offen, vor allem bei der Sicherheit der eigenen Systeme.
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