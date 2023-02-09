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Die Software von des KI-Unternehmens OpenAI fasst Fuß. Aktuell nutzen bereits mehrere hundert Unternehmen die Anwendungen des Hauses – darunter 44 Finanzfirmen. Das geht aus aktuellen Daten der Plattform Enterprise Apps Today hervor, die das Portal Statista veröffentlicht hat.
Jüngst erreichte OpenAI mit der KI-Software ChatGPT größere Bekanntheit. Das Programm schreibt Briefe, Codes und wissenschaftliche Arbeiten.
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