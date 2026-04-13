Diskret, schnell, undurchsichtig: Ein Münchner Unternehmer, den kaum jemand kennt, will Frankfurts markantesten Büroturm kaufen – für 850 Millionen Euro. Woher kommt das Geld?

Von Erich Schwaiger, der Medienberichten zufolge den Frankfurter Opernturm kaufen möchte, existieren nur wenige Aufnahmen. Zeit für eine Spurensuche.

Manche Immobilien sind Investments. Andere sind Aussagen. Der Opernturm in Frankfurt – 170 Meter hoch, direkt neben der Alten Oper, das markanteste Bürogebäude der deutschen Finanzmetropole – gehört eindeutig zur zweiten Kategorie. Er besitzt 42 Geschosse, 72.500 Quadratmeter Mietfläche, 580 Tiefgaragenplätze. Wer ihn erwirbt, schreibt sich in die Geschichte des deutschen Immobilienmarkts ein.

Genau das scheint Erich Schwaiger vorzuhaben.

Seit Herbst 2025 steht der Opernturm zum Verkauf. Die aktuellen Eigentümer – Singapurs Staatsfonds GIC und ein von J.P. Morgan verwalteter Fonds, je zur Hälfte beteiligt – hatten das Gebäude 2010 für rund 550 Millionen Euro erworben. Seither hat der Markt gedreht. Die Verkäufer betrauten BNP Paribas Real Estate und Eastdil Secured mit dem Mandat, zunächst wurden Erlöse von bis zu 900 Millionen Euro erwartet.

Doch der Markt hat die Bewertungen längst wieder auf das Niveau von 2010 zurückgedrückt. In der Fachwelt wird jetzt über eine Kaufsumme von rund 850 Millionen Euro spekuliert. Zustande käme damit der größte Bürodeal in Deutschland seit vier Jahren.

Als aussichtsreichster Bieter gilt laut Branchenkreisen Erich Schwaiger. Der Münchner Investor hat sich in der Endrunde durchgesetzt, berichten die „Immobilien-Zeitung“ und das „Handelsblatt“. Andere Interessenten sind ausgestiegen. Exklusivitätsgespräche laufen. Abgeschlossen ist der Deal noch nicht. Schwaiger selbst und die beteiligten Maklerhäuser äußerten sich bislang nicht.

Wer ist dieser Mann?

Erich Schwaiger - das Phantom

Lange war der Name Schwaiger allenfalls Branchenkennern ein Begriff. Die „Süddeutsche Zeitung“ nannte ihn im vergangenen Jahr ein „Phantom“. Die Bezeichnung ist nicht übertrieben: Schwaiger scheut die Öffentlichkeit, tritt kaum auf, hat keine eigene Homepage, und gibt grundsätzlich keine Interviews. Sein Sprecher, der Journalist und Medienmanager Hans-Hermann Tiedje, ließ im Herbst 2025 schriftlich ausrichten: „Herr Schwaiger wird sich zu seinen wirtschaftlichen Aktivitäten weiterhin nicht persönlich äußern.“

Dabei ist zu seiner Person inzwischen einiges bekannt. 1968 in München geboren, besuchte er das Wilhelmsgymnasium und legte 1987 sein Abitur ab. Er ließ sich zum Rechtsanwalt ausbilden, erhielt 1995 seine Zulassung und gründete die Kanzlei Schwaiger & Kollegen in der Ottostraße. Zur Jahrtausendwende stieg er in die Immobilienbranche ein.

Sein erster Schwerpunkt lag auf öffentlich gefördertem Wohnungsbau – auf städtischen Flächen in München-Riem, auf der Panzerwiese, am Ackermannbogen. In den 2000er Jahren baute er rund 750 Wohnungen am Hirschgarten, 2015 gründete er formal die Concept-Real GmbH, die Wohnimmobilien entwickelt und verwaltet. Das Unternehmen hält heute über 2.000 Wohneinheiten in München und Umland, das Vermögen wird auf mehr als eine Milliarde Euro geschätzt. Teile des Portfolios refinanzierte Schwaiger 2022, das freigewordene Kapital sollte in neue Projekte fließen.

Das prominenteste Wohnprojekt dieser Zeit entstand auf einem acht Hektar großen Industrieareal an der Boschetsrieder Straße in Obersendling, dem ehemaligen Eon-Gelände. Im Joint Venture mit der Accumulata-Gruppe und der städtischen Gewofag entstanden dort rund 600 Mietwohnungen, 300 Eigentumswohnungen unter der Marke „feel.munich“, zwei Kindertagesstätten und Läden. Schwaiger investierte dafür rund 350 Millionen Euro. Beim Spatenstich 2016 war er persönlich erschienen – zusammen mit dem damaligen Oberbürgermeister Dieter Reiter.

Die teure Einkaufstour

Der eigentliche Aufstieg als Investor für spektakuläre Großdeals geschah jedoch erst 2025 – und er kam, wie Branchenbeobachter sagen, mit großer Wucht.

Mitte 2025 gründete Schwaiger die CR Mitte 2 GmbH & Co. KG mit Sitz in Grünwald. Das Vehikel hatte einen klaren Auftrag: Immobilien aus der Insolvenzmasse der Signa-Gruppe erwerben. Und er kaufte: das Sporthaus Schuster in der Rosenstraße für rund 120 Millionen Euro, das Kaut-Bullinger-Stammhaus, im November das Hirmer-Stammhaus für 124 Millionen Euro und im Dezember das Oberpollinger-Gebäude in der Neuhauser Straße für 380 Millionen Euro – eines der bedeutendsten Luxuskaufhäuser Deutschlands.

Kaufhaus Oberpollinger in der Münchner Fußgängerzone im Dezember 2025 | Bildquelle: Imago Images / Wolfgang Maria Weber

Auch beim Verkauf der Alten Akademie war Schwaiger laut „BR“ im Rennen, unterlag aber der Thiele-Stiftung und drohte danach eine Klage gegen das Verfahren an.

Vier Filetstücke der Münchner Innenstadt, alle aus einer Insolvenzmasse, innerhalb eines kurzen Zeitraums – für zusammen mehr als 700 Millionen Euro. Ein bis dahin kaum bekannter Unternehmer hatte damit mehr Premiumfläche im Herzen Münchens aufgekauft als viele Großinvestoren in Jahrzehnten anhäufen.

Und genau das wirft Fragen auf.

Denn niemand weiß, woher das Kapital kommt. Schwaiger ließ im Oktober 2025 lediglich mitteilen, er finanziere seine Käufe nicht mit eigenem Geld, sondern über „übliche Fremdfinanzierungen“. Es handele sich „weder um Gelder aus dem arabischen Raum noch um Gelder aus Staaten, die von der Europäischen Union sanktioniert sind“. Mehr war nicht zu erfahren.

Wer ins Handelsregister schaut, entdeckt im Firmengeflecht Teilhaberinnen mit Sitz in Liechtenstein – sogenannte hinterlegte Stiftungen. Nach Liechtensteiner Recht sind das besonders diskrete Konstrukte: Die örtlichen Behörden bestätigen nicht einmal ihre Eintragung. Wer die Stiftungen gegründet hat und wer mögliche Nutznießer sind, ist nicht bekannt.

Die Branche diskutiert Schwaigers Kauftempo. Stephan Kippes, Verbandssprecher des Maklerverbands IVD Süd, äußerte sich gegenüber dem „Handelsblatt“ deutlich: „Transparenz ist notwendig und angebracht, und sie sollte auch im Interesse des Investors und der hinter ihm stehenden Kapitalgeber sein.“ Nachdem es um eine ganze Reihe wichtiger Objekte in München gehe, sei es schädlich, wenn gemauert werde.

Dahinter steckt eine Erfahrung, die die Branche nicht vergessen hat.

Der Schatten der Signa-Pleite

René Benko hatte sein Signa-Imperium auf ähnliche Weise aufgebaut: opak, schnell, hochgehebelt. Das Portfolio schwoll auf mehrere Milliarden an – gestützt auf über 1.000 Gesellschaften, ohne konsolidierte Bilanz, ohne Aufsichtsrat, mit stetig aufgewerteten Immobilien als Sicherheiten für neue Kredite.

Als die Zinsen 2022 stiegen und die Refinanzierung versiegte, brach das Konstrukt zusammen. Im November 2023 meldete die Signa Holding Insolvenz an – die größte in der Geschichte der österreichischen Zweiten Republik. Benko wurde im Januar 2025 festgenommen, im Oktober 2025 zu zwei Jahren unbedingter Haft verurteilt. Das Verfahren läuft noch.

Die Folgen hallten durch die gesamte Branche. Kommunen und Verkäufer fordern seitdem erheblich mehr Transparenz darüber, wer ihre Objekte erwirbt und wie solvent solche Investoren tatsächlich sind.

Nun kommt Schwaiger mit einem ähnlichen Muster: diskret, schnell, ohne öffentliche Offenlegung seiner Kapitalbasis – und will Objekte kaufen, die aus eben jener Signa-Masse stammen. Dass er ein sehr vermögender Mann ist, steht außer Frage. Das Portfolio der Concept-Real-Gruppe ist belastbar; die Refinanzierung 2022 ist belegt. Doch für den Opernturm-Deal bräuchte er 850 Millionen Euro – in Frankfurt, nicht in München, weit weg von seinem vertrauten Terrain.

Ob der Deal zustande kommt, ist offen. Noch im Herbst 2025 hatte Schwaigers Sprecher Tiedje die Einkaufstour für beendet erklärt. Offensichtlich gilt das nicht mehr.

Sollte Schwaiger den Frankfurter Opernturm tatsächlich erwerben, wäre das mehr als ein Immobilientransfer. Es wäre die Bestätigung, dass aus einem diskreten Münchner Wohnungsbauer einer der einflussreichsten privaten Immobilieninvestoren Deutschlands geworden ist – einer, der bewusst im Verborgenen agiert und dabei Summen bewegt, über deren Herkunft die Branche weiter rätselt.