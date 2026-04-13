Opernturm Frankfurt vor Verkauf: Münchener Investor ist Favorit
Der Frankfurter Opernturm steht vor dem Verkauf. Als aussichtsreichster Bieter gilt laut Branchenkreisen der Münchener Investor und Wirtschaftsanwalt Erich Schwaiger. In der Fachwelt wird laut „Handelsblatt“ über einen Kaufpreis von rund 850 Millionen Euro spekuliert – das wäre der größte Bürodeal in Deutschland seit vier Jahren. Der Investor und die beteiligten Maklerhäuser äußern sich dazu nicht.
Schwaiger ist seit Mitte 2025 durch eine Reihe von Großtransaktionen in München bekannt geworden. Über seine neu gegründete CR Mitte 2 GmbH & Co. KG erwarb er nach der Signa-Insolvenz das Sporthaus Schuster, das Kaut-Bullinger-Stammhaus, das Hirmer-Stammhaus sowie die Oberpollinger-Immobilie. Das Gesamtvolumen dieser vier Käufe wird auf mehr als 700 Millionen Euro geschätzt. Schwaiger besitzt zudem über sein Unternehmen Concept Real mehr als 2.000 Wohneinheiten in München.
Die Finanzierung seiner Einkäufe wird in der Branche diskutiert. Schwaiger ließ im Oktober mitteilen, er finanziere die Objekte über „übliche Fremdfinanzierungen“ – weder über Gelder aus dem arabischen Raum noch aus von der EU sanktionierten Staaten. Im Firmengeflecht tauchen allerdings Stiftungen mit Sitz in Liechtenstein auf, deren Hintermänner nach liechtensteinischem Recht anonym bleiben.