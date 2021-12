Oppenheim Asset Management liquidiert vier Fonds

„Angesichts massiver Mittelabflüsse, die wir nach einer Wiedereröffnung des Fonds befürchten müssten, hätten wir nur zwei Alternativen: Den Fonds für längere Zeit einzufrieren oder aufzulösen. Wir haben uns für das Letztere entschieden“, sagt Schilling. Durch die Liquidation an sich entstünden den Anlegern keine Nachteile, so Schilling. Schließlich seien die illiquiden Assets bereits zuvor auf 90 Prozent abgewertet worden. Zudem habe man einen Käufer für die derzeit unverkäuflichen Zertifikate und Anteilsscheine gefunden.Andere Fonds der Gesellschaft – nämlich der Greiff Defensiv Plus OP, der Greiff Dynamisch Plus OP, der Global Selection OP sowie der Greiff Special Situations Fund OP sind nach Schillings Angaben nicht betroffen. „Das Portfolio des Special Situations Fonds enthält gar keine offenen Immobilienfonds, bei den drei anderen Fonds bewegt sich der Immobilienfondsanteil unter einem Prozent“, so Schilling.Bei den drei weiteren Fonds, die ebenfalls aufgelöst werden sollen, handelt es sich um den Aktienfonds Global Fund Strategie OP B (WKN: A0DQD0), sowie um die Mischfonds W & M Global OP (WKN 511756) und W & M Exklusiv OP (WKN 511755).„Die Liquidation soll schnellstmöglich abgeschlossen werden“, so Oppenheim. Der Liquidationserlös wird abzüglich der Liquidationskosten über die Lagerstellen und depotführende Banken an die Anleger ausgezahlt. Das übrige Oppenheim-Partnerfondsgeschäft bleibe von dieser Maßnahme unberührt.