Die optimistischen Ergebnisse in der Mai-Umfrage zeigen, dass 80 Prozent der befragten Fondsmanager eine Zinswende in den USA im zweiten Halbjahr erwarten, ohne Rezession. Die gesunkenen Cash-Quoten von 4,2 Prozent im April auf 4,0 Prozent im Mai unterstreichen diesen Optimismus. Dies ist der niedrigste Wert seit drei Jahren. Die Aktienallokation ist auf den höchsten Stand seit Januar 2022 gestiegen, was zeigt, dass Fondsmanager weiterhin große Chancen am Aktienmarkt sehen.

Die aktuellen Ergebnisse der Umfrage unter globalen Fondsmanagern der Bank of America sind die optimistischsten Einschätzungen seit November 2021. Dazu kurz noch etwas zum Hintergrund solcher Stimmungsindikatoren: Die dienen oft als Kontraindikatoren. Sehr optimistische Ergebnisse können auf eine bevorstehende Trendwende hinweisen. Genau darauf ist auch bei der Beurteilung der aktuellen Fondsmanager-Umfrage zu achten.

Sinkende Cash-Quoten zeigen den Optimismus der Investment-Profis

Obwohl die globalen Wachstumsperspektiven erstmals seit November 2023 gesunken sind, erwarten nur 9 Prozent der Fondsmanager sinkende Wachstumsperspektiven in den nächsten zwölf Monaten. 64 Prozent erwarten keine Rezession in den kommenden zwölf Monaten, ein deutlicher Anstieg in den letzten Monaten. 19 Prozent halten eine Rezession im ersten Halbjahr 2025 für möglich.

Zinswende kommt auf jeden Fall und startet in diesem Jahr

Die Mehrheit der Fondsmanager erwartet eine Zinswende noch in diesem Jahr. 43 Prozent sehen das dritte Quartal als wahrscheinlich an, 39 Prozent das vierte Quartal. Zwei Zinssenkungen in den nächsten zwölf Monaten erwarten 45 Prozent der Befragten, mehr als drei Zinssenkungen erwarten 33 Prozent. Nur drei Prozent der Befragten rechnen mit gar keinen Veränderungen bei den Zinsen.

Im April stieg die Kerninflation in den USA stärker als erwartet, was von den Fondsmanagern als größtes Risiko angesehen wird. 41 Prozent sehen eine höhere Inflation als größte Bedrohung, gefolgt von geopolitischen Risiken mit 18 Prozent. Die bevorstehende US-Wahl wird nur noch von 9 Prozent als Risiko betrachtet, gegenüber 14 Prozent im März.

Die Magnificent Seven (Nvidia, Microsoft, et cetera) bleiben die bevorzugten Investments. Diese großen Tech-Unternehmen dominieren seit vierzehn Monaten die Spitze in dieser Kategorie in der Umfrage. Zudem ist die Aktienallokation der globalen Fondsmanager auf dem höchsten Niveau seit Januar 2022. Beim Blick auf die Positionierung fällt auf, dass sie bei Rohstoffen auf den höchsten Wert seit April 2023 gestiegen ist. Immobilien hingegen haben stark an Beliebtheit verloren und erreichten den niedrigsten Stand seit Juni 2009.

Größtes Risiko für die Investment-Profis: Wieder ansteigende Inflation

Abschließend ein Blick auf die aktuellen Sentiment-Einschätzungen einzelner Sektoren. Der Pharma-Sektor führt die globalen Einschätzungen an, gefolgt von den Sektoren Technologie- und Kommunikations-Services. Die Versorger stehen am Ende der Liste.

Insgesamt zeigt die die aktuelle Umfrage eine sehr optimistische Stimmung unter den Investment-Profis und eine hohe Positionierung am Aktienmarkt. Dies spiegelt sich in den hohen Kursen vieler Indizes wider. Allerdings bleibt die steigende Inflation ein potenzielles Risiko für die kommenden Monate.