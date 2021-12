Egon Wachtendorf 10.06.2008 Aktualisiert am 12.01.2009 - 14:46 Uhr Lesedauer: 1 Minute

Oscar go home

Manche Begriffe bekommen im Laufe der Zeit eine so enge Verbindung, dass sie kaum mehr zu trennen sind. Was wäre Kastor ohne Pollux, was Schweini ohne Poldi? Und was – auf die Investmentindustrie bezogen – ein Award ohne eine Prise Hollywood?