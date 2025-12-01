Seit August gehören Ostangler Brandgilde und Landesschadenhilfe zusammen. Nun hat das fusionierte Unternehmen eine neue Strategie mit aufgeteilten Geschäftsbereichen vorgestellt.

Im Zuge der Fusion bleibt die Landesschadenhilfe nur als Markenname erhalten.

Nach der im August vollzogenen Fusion mit der Landesschadenhilfe hat die Ostangler Brandgilde die strategische Ausrichtung der neuen Unternehmensgruppe vorgestellt. Bekannt war bereits, dass die LSH komplett auf die im schleswig-holsteinischen Kappeln ansässige Ostangler übergehen und somit als eigenständig firmierender Versicherer vom Markt verschwinden wird.

Aufteilung nach Kundengruppen

Stattdessen soll es künftig mit der LSH AG einen Assekuradeur mit eigenem Logo und eigenem Produktportfolio gegen. Er wird sich, wie es nun heißt, um das Privatkunden-Maklergeschäft der neuen Gruppe kümmern.

Die Ostangler, als Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit, will sich wiederum auf die Versicherung von landwirtschaftlichen Betrieben, gewerblichen Unternehmen, Firmenverbünden sowie Privatkunden im Gebiet Angeln konzentrieren. Die Region liegt zwischen Schlei, Ostsee und Flensburger Förde, im Nordosten Schleswig-Holsteins. Diese Aufteilung soll nach Unternehmensangaben die Produktentwicklung und Vertriebsunterstützung vereinfachen und Vermittlern eine präzisere Ansprache ihrer Zielgruppen ermöglichen.

Abschluss bis Mitte Dezember

Jens-Uwe Rohwer, @ Ostangler Brandgilde

„Bis Mitte Dezember sollen die internen Strukturen und Daten vollständig zusammengeführt sein - damit ist der Weg frei für eine klare Marktaufstellung und neue Wachstumsfelder“, sagt Jens-Uwe Rohwer, Vorstandsvorsitzender der Ostangler Brandgilde in einer Mitteilung des Unternehmens. „Die Fusion war ein wichtiger Schritt, um langfristig wettbewerbsfähig zu bleiben. Jetzt geht es darum, die Prozesse zu harmonisieren und die neuen Verantwortlichkeiten konsequent umzusetzen.“

Offenbar Sanierungsbedarf in der Wohngebäude-Sparte

Besonderen Fokus soll auf die defizitäre Wohngebäudeversicherung gelegt werden. Hier gibt es offensichtlich Verbesserungsbedarf bei Rentabilität und risikoadäquater Kalkulation. Für die Kunden dürften das keine guten Nachrichten sein, auch wenn noch keine Details bekannt wurden. Die LSH hält 50 Prozent an dieser Sparte, der Anteil am Gesamtunternehmen liegt aber nur bei 25 Prozent. Auch soll das Geschäft in Österreich ausgebaut werden. Es verbleibt direkt bei der Ostangler als Risikoträger.

Die Unternehmensgruppe beschäftigt rund 200 Mitarbeiter an den Standorten Kappeln (Hauptsitz) und Fallingbostel. Der Standort Fallingbostel soll ausgebaut werden, um das Maklergeschäft der LSH zu stärken. Was das konkret bedeutet, ist allerdings unklar. Zum Verbund gehören außerdem rund 15 regionale Tochtergesellschaften.