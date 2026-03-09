Polen, Ungarn, Tschechien: Osteuropas Märkte wachsen schneller, sind günstiger bewertet – und profitieren von EU-Milliarden sowie dem Nearshoring-Boom.

Der US-Aktienmarkt galt lange als „the only winning trade in town“. Doch dieser Konsens beginnt zu bröckeln. Schließlich entfallen inzwischen rund 70 Prozent des MSCI World auf US-Aktien – für viele Investoren ein zunehmendes Klumpenrisiko.

Infolgedessen erleben lange vernachlässigte Märkte eine Renaissance. Japan, Emerging Markets, Rohstoffe und andere Segmente rücken wieder stärker in den Fokus der Investoren. Auch Europa gehört zu den Gewinnern dieser Entwicklung und profitiert von steigenden Mittelzuflüssen sowie einer verbesserten Performance. Wer seinen Blick also ohnehin wieder stärker nach Europa richtet, sollte eine Region besonders im Auge behalten: Osteuropa.

Stärkeres Wachstum

Osteuropa verzeichnet ein stärkeres Wachstum als Westeuropa. Während Westeuropa laut IMF-Prognosen im laufenden Jahr mit rund 1,2 Prozent Wachstum rechnen kann, werden für Osteuropa etwa 1,8 Prozent erwartet. Im kommenden Jahr steigen die Schätzungen auf rund 1,4 Prozent für Westeuropa beziehungsweise etwa 2 Prozent für Osteuropa.

Viele Investoren bilden Osteuropa im Portfolio mit dem Amundi MSCI Eastern Europe ex Russia ETF (ISIN: LU1900066462) ab. Dieser besteht aktuell zu rund 70 Prozent aus polnischen Titeln. Ungarn (rund 21 Prozent) und die Tschechische Republik (etwa 9 Prozent) sind die einzigen weiteren Länder im Index.

Damit hängt die Entwicklung des ETF stark von Polen ab. Gleichzeitig bleibt die Region anfällig für politische Risiken sowie für eine vergleichsweise hohe Indexkonzentration. Laut IMF dürfte die polnische Wirtschaft in diesem Jahr um rund 3,1 Prozent wachsen und im kommenden Jahr um etwa 2,9 Prozent. Rein konjunkturell handelt es sich also um eine attraktive Region.

Günstige Bewertung

Auch aus Bewertungssicht erscheint Osteuropa interessant. Gemessen am MSCI Eastern Europe ex Russia ist die Region günstiger bewertet als der paneuropäische MSCI Europe. Während dieser aktuell mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von etwa 17 bewertet wird, liegt der Wert für den Osteuropa-Index bei rund 13.

Bis hierhin lässt sich festhalten: Osteuropa bietet höheres Wirtschaftswachstum bei gleichzeitig günstigeren Kapitalmarktbewertungen. Entscheidend ist daher, wodurch dieses Wachstum getragen wird.

EU-Förderung und Multiplikatoreffekt

Ein wichtiger Faktor ist die EU-Förderung. Polen gehört zu den größten Nettoempfängern europäischer Gelder. Ziel der europäischen Kohäsionspolitik ist es laut Artikel 174 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union, „die Unterschiede im Entwicklungsstand der verschiedenen Regionen zu verringern“.

Ein großer Teil der aktuellen Mittel stammt aus dem Recovery and Resilience Plan und beläuft sich auf rund 60 Milliarden Euro. Auch im kommenden Mehrjährigen Finanzrahmen der EU für 2028 bis 2034 sind aktuell rund 112 Milliarden Euro für Polen vorgesehen.

Die Gelder fließen vor allem in Infrastrukturinvestitionen – etwa in erneuerbare Energien, Gebäudemodernisierung, Schienen- und Breitbandausbau sowie Forschung. Dadurch entsteht ein erheblicher wirtschaftlicher Multiplikatoreffekt.

Nearshoring

Ein weiterer struktureller Treiber ist das zunehmende Nearshoring. Angesichts geopolitischer Spannungen und fragiler Lieferketten verlagern viele Unternehmen Produktion wieder näher an ihre Absatzmärkte.

Polen profitiert dabei von seiner geografischen Lage sowie von weiterhin niedrigeren, wenn auch zunehmenden Energie- und Arbeitskosten. Vor allem aber ist es die technologische Leistungsfähigkeit, wegen der deutsche Unternehmen zunehmend Teile ihrer Produktion dorthin verlagern. Das Branchenjournal „Produktion.de“ stellte deshalb im vergangenen Jahr die zugespitzte Frage: „Wird Polen zum neuen China für die Industrie?“

Akzentuierte Chancen

Europa rückt wieder stärker in den Fokus internationaler Investoren. Wer innerhalb Europas nach akzentuierten Chancen sucht, sollte auch Osteuropa betrachten. Höheres Wachstum, günstigere Bewertungen sowie strukturelle Trends wie EU-Förderung und Nearshoring könnten dafür sorgen, dass die Region künftig stärker in den Fokus der Kapitalmärkte rückt.