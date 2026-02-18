Ostrum AM hat eine neue Leiterin Nachhaltige Transformationen. Sie bringt mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung in Asset Management und Nachhaltigkeitsberatung mit.

Maud Pierre-Minuit übernimmt bei Ostrum Asset Management, einer Boutiquen-Tochter von Natixis Investment Managers, die Leitung des Bereichs Nachhaltige Transformationen. Sie folgt auf Nathalie Beauvir, die künftig als Senior-ESG-Strategin tätig bleibt.

In ihrer neuen Rolle soll Pierre-Minuit das achtköpfige ESG-Team koordinieren, die ESG-Strategie des Unternehmens vorantreiben und neue thematische Anlagelösungen für institutionelle Kunden entwickeln.

Umfangreiche Erfahrung im Asset Management

Pierre-Minuit bringt mehr als 20 Jahre Erfahrung im Asset Management mit. Den Großteil ihrer Karriere verbrachte sie bei Groupama AM, zuletzt als Leiterin des Zins- und Währungsmanagements mit Schwerpunkt auf inflationsindexierten Anleihen.

2017 wechselte sie zu La Française AM, wo sie sich auf Total-Return- und Multi-Asset-Strategien spezialisierte, bevor sie sich der Nachhaltigkeitsberatung zuwandte. Zuletzt war sie als Senior Manager Sustainable Finance bei I Care by Bearingpoint tätig, wo sie Finanzinstitute bei der Integration der doppelten Wesentlichkeit begleitete.

Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. Jetzt Anmelden Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

Pierre-Minuit hat einen DESS-Abschluss der Universität Poitiers und ist seit 2023 als CESGA-zertifizierte ESG-Analystin ausgewiesen.

In der zugehörigen Mitteilung bekräftigt Ostrum AM, an seinem Nachhaltigkeitsansatz festzuhalten: Man bleibe „ein engagierter Partner der nachhaltigen Transformation im europäischen Finanzmarkt“.

Über Ostrum Asset Management

Ostrum Asset Management ist auf institutionelles Asset Management mit Fokus auf nachhaltiges Investieren spezialisiert. Als Tochter von Natixis Investment Managers verwaltet das Pariser Unternehmen rund 384 Milliarden Euro für Versicherungen, Pensionsfonds und Unternehmen.