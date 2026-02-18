Natixis-Tochter Ostrum AM mit neuer ESG-Chefin
Maud Pierre-Minuit übernimmt bei Ostrum Asset Management, einer Boutiquen-Tochter von Natixis Investment Managers, die Leitung des Bereichs Nachhaltige Transformationen. Sie folgt auf Nathalie Beauvir, die künftig als Senior-ESG-Strategin tätig bleibt.
In ihrer neuen Rolle soll Pierre-Minuit das achtköpfige ESG-Team koordinieren, die ESG-Strategie des Unternehmens vorantreiben und neue thematische Anlagelösungen für institutionelle Kunden entwickeln.
Umfangreiche Erfahrung im Asset Management
Pierre-Minuit bringt mehr als 20 Jahre Erfahrung im Asset Management mit. Den Großteil ihrer Karriere verbrachte sie bei Groupama AM, zuletzt als Leiterin des Zins- und Währungsmanagements mit Schwerpunkt auf inflationsindexierten Anleihen.
2017 wechselte sie zu La Française AM, wo sie sich auf Total-Return- und Multi-Asset-Strategien spezialisierte, bevor sie sich der Nachhaltigkeitsberatung zuwandte. Zuletzt war sie als Senior Manager Sustainable Finance bei I Care by Bearingpoint tätig, wo sie Finanzinstitute bei der Integration der doppelten Wesentlichkeit begleitete.
Pierre-Minuit hat einen DESS-Abschluss der Universität Poitiers und ist seit 2023 als CESGA-zertifizierte ESG-Analystin ausgewiesen.
In der zugehörigen Mitteilung bekräftigt Ostrum AM, an seinem Nachhaltigkeitsansatz festzuhalten: Man bleibe „ein engagierter Partner der nachhaltigen Transformation im europäischen Finanzmarkt“.
Über Ostrum Asset Management
Ostrum Asset Management ist auf institutionelles Asset Management mit Fokus auf nachhaltiges Investieren spezialisiert. Als Tochter von Natixis Investment Managers verwaltet das Pariser Unternehmen rund 384 Milliarden Euro für Versicherungen, Pensionsfonds und Unternehmen.