Otto Lucius über den Weg zum Finanzberater „Duale Ausbildung ist wunderbar“

Die Politik hat es sich zum Ziel gesetzt, die Honorarberatung zu stärken. Manche Experten rechnen langfristig mit einem Provisionsverbot für Investmentfonds und Altersvorsorge-Produkte, wie es in Großbritannien oder den Niederlanden bereits praktiziert wird. Dabei argumentieren sie mit einer höheren Beratungsqualität und dem Fehlen von Interessenkonflikten.Interessenkonflikte wird es auch ohne Provisionsberatung geben. Der Berater hätte zwar keinen Anreiz, dem Kunden Produkte mit den höchsten Provisionen zu verkaufen. Andererseits könnte er an einer längeren Beratung interessiert sein. Kommt also ein Kunde mit einer Frage zu ihm, die in zwei Minuten mit einem simplen Ja oder Nein beantwortet wäre, könnte er ihn in ein längeres Gespräch über Feinheiten der Asset Allocation oder Ähnliches verwickeln. Das Gespräch würde zwar auf das gleiche Ergebnis wie die Kurzantwort hinauslaufen, aber das Honorar wäre wesentlich höher.Ja. Bei einem Provisionsverbot würde ein Großteil der Bevölkerung überhaupt keine Finanzberatung mehr in Anspruch nehmen. So zeigte sich bei einer Umfrage in Österreich die überwiegende Mehrheit nicht bereit, für Anlageberatung überhaupt Geld zu zahlen. Ein Teil der Zahlungswilligen würde nur ein Honorar von nicht mehr als 20 Euro akzeptieren. Lediglich 5 Prozent der Befragten wären bereit, 100 Euro für eine Finanzberatung zu zahlen. In Deutschland dürfte die Zahlungsbereitschaft ähnlich niedrig sein. Wer könnte denn bei solchen Stundensätzen gewinnbringend arbeiten?Das ist ein weiteres Problem der Honorarberatung in Deutschland und Österreich. Denn die Kunden erhalten die Kick-Backs, die ihr Berater bekommt, zwar zurück. Doch sie müssen diese versteuern – und dürfen das Beratungshonorar nicht gegenverrechnen. Da finden es viele doch einfacher, Provisionen zu zahlen. Es kommt bei der Finanzberatung also weniger auf das Entlohnungsmodell als vielmehr auf die Qualifikation und ethischen Standards des Beraters an.Erst sollte er prüfen, ob er eine hohe Leidensfähigkeit hat. Schließlich ist das Umfeld gerade alles andere als einfach.Das kommt auf die Persönlichkeit an – und darauf, in welchem Bereich man später arbeiten will. Wer zum Beispiel eine Karriere im Investmentbanking anstrebt, sollte studiert haben. Für einen reinen Finanzberater hingegen ist ein Studium nicht unbedingt notwendig: Rund die Hälfte aller Finanzberater hat eine Lehre gemacht. Geschadet hat es ihnen nicht – ganz im Gegenteil. Denn während die meisten Abiturienten in die Hochschulen strömen, fehlen der Wirtschaft gut ausgebildete Fachkräfte. Dabei ist die in Deutschland und Österreich praktizierte duale Ausbildung im Betrieb und in der Berufsschule ein wunderbares System. Leider gelingt es der Politik derzeit nicht, es für junge Menschen attraktiv zu machen. Im Studium hingegen bekommen die Studierenden zwar viel Wissen vermittelt, aber der Praxisbezug fehlt. Wer in die Finanzberatung will, sollte daher an sein Studium eine Weiterbildung anhängen, etwa zum Certified Financial Planner (CFP).Die ganzheitliche Beratung. Denn man spricht zwar immer von der Anlageberatung, vergisst dabei aber, dass der Kunde zunächst einmal sein Leben, seine Arbeitsfähigkeit und Ähnliches absichern muss, bevor es ans Geldanlegen geht. In einem CFP-Lehrgang sind alle diese Aspekte vereint.Nein. Mit CFA allein macht man im Private Banking keine Karriere. CFA ist zwar eine anspruchsvolle Ausbildung, aber sie richtet sich eher an diejenigen, die im Finanz-Research oder im Asset Management arbeiten wollen. Die Grundlagen der Beratung hingegen stehen beim CFA-Lehrgang genauso wenig auf dem Programm wie nationale Rechtsgrundlagen und Regulierungsvorschriften. Und bevor man das alles nach der Ausbildung zusätzlich lernen muss, kann man ja gleich einen CFP-Lehrgang machen.Ich hatte zwei Studiengänge absolviert – Rechts- und Wirtschaftswissenschaften. Danach wechselte ich auf die Seite der Lehrenden und habe selbst Ausbildungen für angehende Bankberater, Börsenhändler und ähnliche Positionen konzipiert.Auf eine bereichsübergreifende Ausbildung. Ich habe zum Beispiel nie einen Börsenhändler ins Berufsleben entlassen, der nicht auch in Rechtsfragen fit ist. Denn Absolventen müssen Generalisten sein – die Spezialisierung kommt im Lauf des Berufslebens von selbst.