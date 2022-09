Digitaler Krankenversicherer Ottonova sammelt 34 Millionen Euro ein

Das Münchener Insurtech Ottonova nimmt weitere 34 Millionen Euro Eigenkapital auf. Der Private-Equity-Investor Cadence Growth Capital (CGC) führt diese Finanzierungsrunde an. Er gibt sein Geld hauptsächlich Technologie-Unternehmen in der Wachstumsphase. Daneben beteiligten sich ein in München ansässiges Family Office und bestehende Investoren an dem Unternehmen. Das frische Geld will Ottonova nutzen, um bestehende und zukünftige Versicherungstarife zu vermarkten sowie die Geschäftsprozesse effizienter zu gestalten.

„Wir freuen uns auf diesen nächsten Abschnitt in der Ottonova-Geschichte mit den beiden neuen und den bestehenden Investoren an unserer Seite“, sagt Gründer Roman Rittweger. „CGC investiert in profitable Wachstumsunternehmen. Das passt in die Zeit: nicht Wachstum an sich als primäres Ziel, sondern gemäßigter, mit sehr starkem Fokus auf Effizienz. Profitabilität ist das neue Wachstum.“ Es sei die letzte Finanzierungsrunde vor dem Break-even, meint er. Operativ stehe Ottonova heute so gut da wie nie.