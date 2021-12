Für Firmenkunden Ottonova startet White-Label-Produkte

Ab sofort bietet der digitale Krankenversicherer Ottonova sogenannte White-Label-Versicherungen für Geschäftskunden an. Das Angebot umfasst neben neuen und bestehenden Krankenzusatz- und Krankenversicherungstarifen auch die Möglichkeit, die von Ottonova entwickelte, technische Infrastruktur sowie digitale Produkte in die eigenen Systeme einzubinden.



Die Firmenkunden können via API alle Dienstleistungen von Ottonova – vom Sign-up über die Risikoprüfung bis hin zum Customer Support – nahtlos in das eigene Ökosystem einbinden, verspricht der Versicherer. Einen ersten Kunden aus der deutschen Versicherungswirtschaft hat Ottonova nach eigenen Angaben bereits gewonnen.