In einem Fenster an der Börse in Tokio werden Werte des japanischen Leitindex Nikkei angezeigt. Auch auf den asiatischen Schwellenländer-Märkten lieferten im ersten Quartal 2016 die dividenden- und risikogewichteten Strategien eine verhältnismäßig bessere Performance als ihre klassischen Benchmarks. Foto: Getty Images