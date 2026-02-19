Dr. Jörg Rahn (l.) und Marc Niemann, Gründer und Geschäftsführer von 3D Invest: Ein oft unterschätzter Vorteil unabhängiger Fondsboutiquen liegt im hohen Maß am „Skin in the Game“.

Mehrere umfangreiche Studien belegen, dass unabhängige Fondsboutiquen über längere Zeiträume hinweg tendenziell höhere risikoadjustierte Renditen erzielen als große, banknahe Asset Manager. Eine Analyse der Bayes Business School zeigt, dass spezialisierte Boutiquen in Segmenten wie europäischen Mid und Small Caps oder globalen Schwellenländern über Jahre Mehrrenditen von durchschnittlich 0,56 bis über 1 Prozent pro Jahr erzielt haben, selbst nach Berücksichtigung von Gebühren.1

Eine frühere Untersuchung der Affiliated Managers Group (AMG) bestätigt diese Ergebnisse und kommt zu dem Schluss, dass Boutiquen in neun von elf untersuchten Aktienfonds-Kategorien innerhalb von rund 20 Jahren die Performance größerer Manager um durchschnittlich etwa 0,5 Prozent pro Jahr übertrafen und so über den Zeitraum hinweg substanzielle Vermögenszuwächse ermöglichten.2 Zudem weisen diese Analysen darauf hin, dass der Boutique-Vorteil besonders ausgeprägt ist, wenn Boutiquen in Nischenmärkten aktiv sind, die für große Manager aufgrund von Kapazitätsgrenzen oder Liquiditätsanforderungen weniger zugänglich sind

Doch was sind die Gründe für diese Outperformance?

Skin in the Game: Wenn Fondsmanager selbst Anleger sind

Ein oft unterschätzter Vorteil unabhängiger Fondsboutiquen liegt im hohen Maß an „Skin in the Game“. In vielen Boutiquen sind die Berater zugleich Miteigentümer der Gesellschaft und investieren substanzielle Teile ihres privaten Vermögens in die Fonds. Damit werden sie selbst zu Anlegern – mit allen Konsequenzen.

Diese enge Interessenverzahnung reduziert klassische Zielkonflikte zwischen Fondsmanagement und Investoren erheblich. Anlageentscheidungen werden nicht allein unter Performance- oder Benchmark-Gesichtspunkten getroffen, sondern unter Berücksichtigung realer Vermögensrisiken. Verluste treffen nicht nur den Kunden, sondern auch den Manager persönlich. Das fördert eine langfristige, disziplinierte Risikokultur und führt häufig zu stabileren, besser durchdachten Portfolios.

Bei bankgebundenen Fondsgesellschaften ist diese Interessengleichheit deutlich schwächer ausgeprägt. Fondsmanager sind meist Angestellte mit begrenzter finanzieller Beteiligung am eigenen Produkt. Die Konsequenz ist häufig eine stärkere Orientierung an Benchmarks und internen Vorgaben – zulasten mutiger, aber potenziell renditestarker Entscheidungen.

Klare Verantwortung statt Kompromissentscheidungen

Ein weiterer struktureller Vorteil inhabergeführter Fondsboutiquen liegt in der Art und Weise, wie Anlageentscheidungen getroffen werden. Häufig verantworten ein einzelner Fondsmanager oder ein sehr kleines Team die finalen Investmententscheidungen. Diese klare Zuständigkeit fördert stringente Anlagestrategien und verhindert Verwässerung durch interne Kompromisse.

In größeren, banknahen Asset-Management-Strukturen werden Entscheidungen dagegen oft in Anlageausschüssen oder Gremien getroffen. Solche Prozesse sind zwar auf Konsens und Risikokontrolle ausgelegt, führen in der Praxis jedoch nicht selten zu durchschnittlichen Ergebnissen. Unterschiedliche Meinungen gleichen sich aus, Positionen werden entschärft, und das Portfolio nähert sich zunehmend der Benchmark an.

Gerade in der aktiven Vermögensverwaltung ist dies problematisch, da überdurchschnittliche Renditen nur durch bewusste Abweichungen vom Konsens entstehen können. Klare Verantwortung und eindeutige Entscheidungsstrukturen erhöhen hingegen die Wahrscheinlichkeit, dass überzeugende Investmentideen konsequent umgesetzt werden – mit einem potenziellen Mehrwert für die Anleger.

“ „Überdurchschnittliche Renditen können nur durch bewusste Abweichungen vom Konsens entstehen.“ Marc Niemann Mitgründer und -geschäftsführer von 3D Invest

Der Hunger nach Performance: Warum Boutiquen mehr Mut zeigen müssen

Unabhängige Fondsboutiquen haben einen weiteren strukturellen Vorteil: Sie müssen sich ihre Reputation erst erarbeiten. Ohne großen Vertrieb, ohne Marktmacht und ohne institutionelle Startvorteile ist nachhaltige Performance oft der einzige Weg, um Anleger zu überzeugen.

Dieser „Hunger nach Erfolg“ führt dazu, dass Fondsboutiquen bereit sind, stärker vom Marktkonsens abzuweichen, neue Ideen umzusetzen und antizyklische Positionen einzugehen. Sie akzeptieren kurzfristige Volatilität, wenn sie langfristig überzeugt sind. Outperformance entsteht dabei nicht zufällig, sondern als Ergebnis bewusster, aktiver Entscheidungen.

1 www.e-fundresearch.com

2 www.financialstandard.com.au

Bankfondsmanager hingegen starten häufig auf einem hohen Volumenniveau und verwalten bestehende Gelder. Der Anreiz, signifikante Risiken einzugehen, ist geringer – nicht zuletzt aus Karriere- und Reputationsgründen. Die Folge ist eine stärkere Nähe zur Benchmark und eine Tendenz zu „verwalteter Mittelmäßigkeit“.

Gerade weil Fondsboutiquen mutiger sein müssen, haben sie überhaupt die Möglichkeit, sich positiv vom Markt abzuheben. Ohne Mut keine Abweichung – und ohne Abweichung keine Outperformance.

Fokus auf die eigenen Stärken

Ein zentraler Erfolgsfaktor unabhängiger Fondsboutiquen liegt in ihrer klaren strategischen Ausrichtung. Im Gegensatz zu großen Bank- oder Konzernstrukturen verfolgen sie meist einen begrenzten, klar definierten Investmentfokus. Diese Spezialisierung erlaubt es, einzelne Märkte, Regionen oder Anlagestile in größerer Tiefe zu analysieren und konsequent umzusetzen. Während breite Produktpaletten in großen Häusern häufig zu Verwässerung und Ressourcenstreuung führen, profitieren Fondsboutiquen von Konzentration und Expertise – ein Vorteil, der sich langfristig in der Qualität der Anlageentscheidungen niederschlagen kann.

Kurze Entscheidungswege

Ein weiterer Vorteil ergibt sich aus der organisatorischen Struktur selbst. Schlanke Teams und flache Hierarchien ermöglichen kurze Entscheidungswege und eine hohe Agilität. Marktveränderungen können schneller eingeordnet und Portfolios zügiger angepasst werden, ohne langwierige Abstimmungsprozesse oder Gremien-Entscheidungen. Gerade in volatilen Marktphasen kann diese Flexibilität entscheidend sein, um Chancen zu nutzen oder Risiken rechtzeitig zu begrenzen.

In der Summe entsteht so ein Umfeld, in dem Fokus, Unabhängigkeit, klare Anreize und organisatorische Beweglichkeit ineinandergreifen. Diese strukturellen Eigenschaften erklären, warum unabhängige Fondsboutiquen zumindest die Voraussetzungen mitbringen, um nachhaltige Mehrwerte für Anleger zu erzielen – auch wenn Erfolg im Einzelfall stets vom Können der handelnden Personen abhängt.

3D Invest – eine Fondsboutique in Reinform

Die noch junge Fondsboutique 3D Invest vereint in besonderer Weise die zentralen Merkmale unabhängiger Fondsboutiquen. Wir verfügen wir über ein hohes Maß an „Skin in the Game“ und verfolgen konsequent die Interessen wie unsere Investoren.

Die Verantwortlichkeiten innerhalb des Managements sind klar definiert. Jeder der beiden Fondsberater verantwortet seinen eigenen Bereich mit größtmöglicher Entscheidungsfreiheit. Grundsätzliche Weichenstellungen – etwa zur Höhe der Aktienquote – stimmen wir eng miteinander ab und kommen dabei bei Bedarf schnell zu klaren, gemeinsamen Entscheidungen.

Ein zentraler Leitsatz unserer Arbeit ist der Mut zur eigenen Überzeugung. Wir bilden uns unsere Meinung unabhängig vom Marktkonsens und investieren bewusst auch in Phasen, in denen die Marktstimmung besonders verhalten ist. Ziel ist es, durch aktive Entscheidungen einen echten Mehrwert für das von uns verwaltete Kapital zu schaffen.

Dabei konzentrieren wir uns konsequent auf unsere Kernkompetenzen: Small Caps, globale Qualitätsaktien und Anleihen. Investitionen in Segmente, die außerhalb unserer Expertise liegen, vermeiden wir bewusst. Gleichzeitig erlaubt uns unsere Erfahrung, in besonderen Marktsituationen auch kurzfristig zu handeln und Entscheidungen zügig umzusetzen.

Dieses fokussierte, unabhängige und verantwortungsbewusste Setup bildet aus unserer Sicht die strukturelle Grundlage, um langfristig die in Studien beobachtete Outperformance von Fondsboutiquen realisieren zu können.

