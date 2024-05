ETF der Woche Outperformance mit Momentum-ETFs

„The trend is your friend“ heißt es an der Börse. Momentum-Strategien machen sich diesen Effekt zunutze. Denn Aktien mit einem starken Kurszuwachs sollten auch in der Zukunft überdurchschnittliche Renditen erzielen können, solange das Momentum stimmt. Wir stellen die wichtigsten Momentum-ETFs vor.

KI im Trend: Aber wie lange hält das Momentum an und wie setzt man am besten darauf?

© Christin Jahns mit Canva-KI

Bei Investmentstrategien, die den Momentum-Faktor als primäres Auswahlkriterium nutzen, werden die historischen Kurszeitreihen von Wertpapieren quantitativ ausgewertet und untereinander in Relation gesetzt. Wissenschaftliche Studien konnten belegen, dass Aktien, deren Kurse in der jüngsten Vergangenheit stark gestiegen sind, ihre Kursdynamik mit einer hohen Wahrscheinlichkeit fortsetzen können und auch in der Zukunft weiter ansteigen.

Momentum kann positiv und negativ wirken

Der Momentum-Effekt ist allerdings vor allem in aufstrebenden Marktphasen zu beobachten. Ein positives Momentum ist also kein Dauerzustand. Vielmehr bewegt sich das Momentum in Schwüngen und schwächt sich mit der Zeit auch wieder ab. Dreht das Momentum schließlich ins Negative, kann es sich schnell und gnadenlos mit der gegenteiligen Wirkung in einer Abwärtsspirale entfalten.

Die Börsen-Weisheit „The trend is your friend“ wird in diesem Kontext nicht nur gerne zitiert, sie trifft es auch genau auf den Punkt. Zwar erleben wir an den Wertpapiermärkten immer wieder Überraschungen und auch erratische Kursbewegungen sind keine Seltenheit. Doch positive Marktphasen zeichnen sich nicht einfach nur durch schlagartig steigende Kurse ab. Vielmehr bilden sie sich sukzessive über einen längeren Zeitraum hinweg aus.

Mit Momentum-ETFs vom Trend profitieren

Von dem Momentum Faktor können Investoren über den Einsatz von Momentum–ETFs profitieren. Denn diese investieren innerhalb ihres Anlageuniversums in eine Auswahl der performancestärksten Aktien. Einer der vielbeachtesten Momentum-Indizes, auf dem auch die volumenstärksten Momentum-ETFs im europäischen ETF-Markt basieren, ist der MSCI World Momentum Index.

Hier werden aus dem Anlageuniversum des MSCI World diejenigen Aktien großer und mittlerer Marktkapitalisierung identifiziert, die in den vergangenen sechs und zwölf Monaten risikoadjustiert eine überdurchschnittliche Wertentwicklung aufweisen. Die Ergebnisse werden gleichgewichtet in einem Score zusammengefasst. Diejenigen Aktien mit dem höchsten Score werden bei der halbjährlichen Neugewichtung des Index bevorzugt. Die Gewichtung im Index ergibt sich schließlich aus der Kombination von Score und Marktkapitalisierung der jeweiligen Titel. Der MSCI World Momentum Index deckt mit rund 350 Titeln zwar nicht die komplette Marktkapitalisierung des MSCI World Index ab, bietet dennoch eine ausreichende Diversifikation. Einzelne Titel werden maximal mit 5 Prozent berücksichtigt.

Doch aufgepasst, Momentum–ETFs zeigen sich häufig schwankungsanfälliger und können in ungünstigen Marktphasen auch eine längere Zeit benötigen, um sich von Kursrückgängen wieder zu erholen.

MSCI World Momentum Länder-Allokation © MSCI

MSCI World Momentum Sektor-Allokation © MSCI

MSCI World Momentum: Kurzfristige Outperformance

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2024

Über 3 und 5 Jahre sind MSCI World Momentum ETFs und die klassischen – rein nach Marktkapitalisierung gewichteten – MSCI World ETFs nahezu gleichauf, wohingegen die MSCI World Momentum ETFs mit einem Wertzuwachs von 40 Prozent über ein Jahr die MSCI World ETFs deutlich hinter sich lassen. MSCI World ETFs brauchen sich mit einem Plus von 31 Prozent über ein Jahr allerdings auch nicht zu verstecken. Im laufenden Jahr haben bisher MSCI World Momentum ETFs die Nase vorn.

MSCI World Momentum ETFs unter der Lupe

Mit dem Xtrackers MSCI World Momentum Ucits ETF und dem iShares Edge MSCI World Momentum Factor Ucits ETF buhlen gleich zwei nahezu identische ETFs um die Gunst der Anleger. Die beiden thesaurierenden ETFs wurden in der zweiten Jahreshälfte 2014 aufgelegt und bilden den zugrundeliegenden MSCI World Momentum NR USD Index physisch ab.

Die Gesamtkostenquote beträgt 0,25 Prozent pro Jahr beim Xtrackers MSCI World Momentum ETF, während Blackrock für den iShares Edge MSCI World Momentum Factor ETF 0,30 Prozent pro Jahr veranschlagt. Im Vergleich zu den MSCI World ETFs der Gesellschaften zeigt sich somit ein Kostenaufschlag von 0,06 Prozent pro Jahr bei Xtrackers und 0,10 Prozent pro Jahr bei iShares für die Abbildung der regelbasierten Momentumstrategie. Das ist für eine regelbasierte Strategie in Ordnung, vor allem wenn im Ergebnis tatsächlich eine Outperformance erzielt werden kann, denn dann sind die Mehrkosten schnell wieder eingespielt.

MSCI World Momentum auch mit ESG-Kriterien

Neben den vorgestellten weltweit ausgerichteten Momentum ETFs können Fonds-Selektoren mit dem iShares MSCI World Momentum Factor ESG Ucits ETF und dem Xtrackers MSCI World Momentum ESG Ucits ETF zusätzlich noch Nachhaltigkeitskriterien mit in die Aktienauswahl integrieren. Aufgrund der Einschränkungen durch die Berücksichtigung von ESG-Kriterien reduziert sich die Anzahl der Titel allerdings weiter auf derzeit rund 177 Unternehmen.

Die Gesamtkostenquote beim Xtrackers MSCI World Momentum ESG ETF beträgt ebenfalls 0,25 Prozent pro Jahr und auch iShares bietet den iShares MSCI World Momentum Factor ESG ETF mit einer Gesamtkostenquote von 0,30 Prozent pro Jahr zu den gleichen Konditionen an, wie den klassischen iShares Edge MSCI World Momentum Factor ETF. Insgesamt sind in Europa derzeit rund 3,3 Milliarden Euro in MSCI World Momentum-ETFs investiert.

Vorteil bei Aufwärtstrends, Nachteil bei Marktveränderungen

Wenn die Aktienmärkte ihren Aufwärtstrend dynamisch fortsetzen, dann stimmt das Umfeld für Momentum-ETFs auch weiterhin. Sie bieten hohe Renditechancen, können allerdings auch empfindlich auf Marktveränderungen und Unsicherheiten reagieren. In Kombination mit anderen Faktorstrategien, beispielsweise Value oder Quality leisten Momentum-ETFs jedoch auch in unruhigen Marktphasen einen Beitrag zur Diversifikation im Portfolio.

