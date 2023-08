Hohe Outperformance mit Momentum Warum „The trend is your friend” einmal mehr Sinn macht

Jeder, der sich mit der Börse etwas näher beschäftigt, kennt das Sprichwort: „The trend is your friend“. Es bedeutet, dass steigende Titel dazu tendieren weiter zu steigen. Im Umkehrschluss neigen fallende Titel dazu weiter zu fallen. Investoren sind demnach gut beraten, sich nicht gegen den Trend zu stellen, sondern ihm zu folgen.

Im systematischen Portfoliomanagement wird in diesem Kontext vom „Momentum“ gesprochen. Der Begriff Momentum, ins Deutsche übersetzt „Impuls“, hat seinen Ursprung in der Physik und beschreibt den Bewegungszustand eines Objektes. Je schneller das Objekt sich bewegt, desto größer ist sein Impuls in die gleiche Richtung. Auf Aktien übertragen tendieren Titel, deren Kurse sich stark in eine Richtung entwickeln, dazu, diese Richtung beizubehalten.

Die Existenz einer Momentum-Prämie wurde in zahlreichen wissenschaftlichen Studien nachgewiesen. Die Erklärungen kommen überwiegend aus der Verhaltensforschung, also der Behavioral Finance. Die Kernthesen lauten: Investoren folgen einem Herdentrieb und haben eine asymmetrische Wahrnehmung von Gewinnen und Verlusten.

Die Stärke der Momentum-Strategie

Den Momentum-Faktor berechnen wir in Übereinstimmung mit den in den meisten Publikationen verwendeten Standardparametern, das heißt wir blicken auf den Gesamtertrag der letzten zwölf Monate, bereinigt um den jüngsten Monat. Über lange Perioden weist die Momentum-Strategie eine deutlich höhere Performance als die Value-Strategie (niedriges Preis-zu-Buchwert-Verhältnis) und die Low-Risk-Strategie (niedrige Volatilität) auf. Lediglich der Ansatz, auf Qualitätswerte (hohe Eigenkapitalrentabilität) zu setzen, konnte in Europa mithalten (siehe Grafik 1).

Grafik 1: Momentum bringt Rendite

Vergleich der Performance verschiedener Anlagestrategien am europäischen Aktienmarkt

Die Fallstricke der Momentum-Strategie

Doch wenn der Faktor Momentum so attraktiv ist, warum folgen dann nicht wesentlich mehr Investoren dieser Strategie? Der Teufel steckt im Detail. Wir haben folgende Fallstricke identifiziert:

Crowding-Effekt

Viele Anbieter, und vor allem passive Investoren, setzen Momentum-Strategien sehr dogmatisch um. Zur Identifikation der attraktivsten Werte wird meist die akademische Definition von Momentum herangezogen (Kursanstieg über ein Jahr, exklusiv des letzten Monats). Mit wachsender Beliebtheit der Strategie steigt der so genannte Crowding-Effekt. Das heißt, der langfristige Erwartungswert wird geschmälert, da – stark vereinfacht gesagt – die Prämie unter einer größeren Anzahl von Investoren aufgeteilt werden muss. Ebenfalls verstärkt sich die Volatilität der Titel um die Kauf- und Verkaufspunkte herum, da ein höheres Volumen bewegt wird.

Viele Anbieter, und vor allem passive Investoren, setzen Momentum-Strategien sehr dogmatisch um. Zur Identifikation der attraktivsten Werte wird meist die akademische Definition von Momentum herangezogen (Kursanstieg über ein Jahr, exklusiv des letzten Monats). Mit wachsender Beliebtheit der Strategie steigt der so genannte Crowding-Effekt. Das heißt, der langfristige Erwartungswert wird geschmälert, da – stark vereinfacht gesagt – die Prämie unter einer größeren Anzahl von Investoren aufgeteilt werden muss. Ebenfalls verstärkt sich die Volatilität der Titel um die Kauf- und Verkaufspunkte herum, da ein höheres Volumen bewegt wird. Zu hoher Turnover

Da sich Preistrends ständig verändern und somit auch die Attraktivität von Momentumtiteln zueinander, führt der Ansatz zu einem hohen Portfolio-Turnover und dementsprechenden Handelskosten. Der Investor kann durch längere Halteperioden die Transaktionskosten senken, jedoch zu Ungunsten der optimalen Stilpositionierung.

Da sich Preistrends ständig verändern und somit auch die Attraktivität von Momentumtiteln zueinander, führt der Ansatz zu einem hohen Portfolio-Turnover und dementsprechenden Handelskosten. Der Investor kann durch längere Halteperioden die Transaktionskosten senken, jedoch zu Ungunsten der optimalen Stilpositionierung. Höhere Drawdowns an den Wendepunkten

An den markanten Wendepunkten des Gesamtmarktes realisierten Momentum-Aktien meist höhere Drawdowns, also deutliche Kurskorrekturen. Ein gutes Beispiel liefert die Finanzkrise: Zu Beginn der Finanzkrise war der Momentum-Faktor in stark steigenden Werten mit hohen Betas exponiert. Im dann folgenden Marktrücksetzer underperformten diese Titel auf Grund des höheren Risikos. Zum Tief der Finanzkrise schichteten Momentum-Strategien in defensivere Titel um, die zu dem Zeitpunkt auf Grund geringerer Drawdowns das höchste Momentum trugen. Diese legten in der folgenden Erholungsphase unterdurchschnittlich zu. Der relative Drawdown der Strategie verstärkte sich somit und es dauerte eine geraume Zeit, bis dieser wieder aufgeholt war (siehe Grafik 2). Momentum-Strategien leben von Trends. Sie sind daher anfällig für Marktrotationen und scharfe Trendumkehrungen.

Grafik 2: Momentum-Strategien sind anfällig bei einer Trendumkehr

P sychologie der Anlege

Für viele Investoren ist die Umsetzung der Strategie aus psychologischer Sicht äußerst ambitioniert, da Titel bei hohem Kurs gekauft und fallende Werte niedrig verkauft werden. Bewertungsorientierte Investoren versuchen in der Regel möglichst günstig einzusteigen. Die Vorgehensweise bei der Momentum-Strategie widerspricht also ihrem Naturell.

Was unseren Ansatz auszeichnet

Bei Habbel, Pohlig & Partner sind wir vom langfristigen Mehrwert des Momentum-Faktors überzeugt. Wir verwenden jedoch nicht dogmatisch das wissenschaftlich basierte Ein-Jahres-Momentum, bereinigt um den letzten Monat, sondern setzen auf wesentlich längere stetige Trends. So versuchen wir den Crowding-Effekt zu umgehen und Transaktionskosten durch den niedrigeren Turnover zu sparen. Die von uns durchgeführten Simulationen legen nahe, dass die gewählte Umsetzung gegenüber des akademischen Standardverfahrens zu einer höheren Performance führen kann (siehe Grafik 3).

Grafik 3: Momentum-Faktor bei HP&P

Des Weiteren betrachten wir Faktoren nie einzeln, sondern setzen diese in Interaktion mit anderen Faktoren. Aussichtsreiche Werte qualifizieren sich anhand ihrer Gesamtattraktivität unter Aspekten wie Momentum, Ratings, Aktienrückkäufe, Qualität und Risiko. Unsere ganzheitliche Betrachtung diversifiziert das Risiko und reduziert damit die relativen Drawdowns an den Wendepunkten.

Disclaimer:

Die Angaben dienen ausschließlich Marketing- und Informationszwecken und stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen dar. Das Sondervermögen weist auf Grund seiner Zusammensetzung und seiner Anlagepolitik ein nicht auszuschließendes Risiko erhöhter Volatilität auf, d.h. in kurzen Zeiträumen nach oben oder unten stark schwankender Anteilpreise. Alleinige Grundlage für den Anteilerwerb sind die Verkaufsunterlagen (Basisinformationsblatt, Verkaufsprospekt, Jahres- und Halbjahresbericht) zum Investmentvermögen. Verkaufsunterlagen zu allen Investmentvermögen der Universal-Investment sind kostenlos bei Ihrem Berater / Vermittler, der zuständigen Verwahrstelle / Depotbank oder bei Universal-Investment unter www.universal-investment.com erhältlich. Eine Zusammenfassung Ihrer Anlegerrechte in deutscher Sprache finden Sie auf www.universal-investment.com/media/document/Anlegerrechte. Zudem weisen wir darauf hin, dass Universal-Investment bei Fonds für die sie als Verwaltungsgesellschaft Vorkehrungen für den Vertrieb der Fondsanteile in EU-Mitgliedstaaten getroffen hat, beschließen kann, diese gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG und Artikel 32a der Richtlinie 2011/61/EU, insbesondere also mit Abgabe eines Pauschalangebots zum Rückkauf oder zur Rücknahme sämtlicher entsprechender Anteile, die von Anlegern in dem entsprechenden Mitgliedstaat gehalten werden, aufzuheben. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Die Ermittlung der Wertentwicklung erfolgt nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Bei einem Anlagebetrag von EUR 1.000,00 über eine Anlageperiode von fünf Jahren und einem Ausgabeaufschlag von 5 Prozent würde sich das Anlageergebnis im ersten Jahr um den Ausgabeaufschlag in Höhe von EUR 50,00 sowie um zusätzlich individuell anfallende Depotkosten vermindern. In den Folgejahren kann sich das Anlageergebnis zudem um individuell anfallenden Depotkosten vermindern. Die Performance wird anhand der BVI Methode ermittelt. Die Fondsperformance gemäß BVI-Methode ist die prozentuale Änderung des Anteilswertes zwischen Beginn und Ende des Berechnungszeitraums. Dabei wird von der Wiederanlage evtl. Ausschüttungen ausgegangen.