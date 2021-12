Karen Schmidt 14.10.2009 Lesedauer: 1 Minute

OVB: Kempchen neuer Vorstandschef

Wilfried Kempchen ist neuer Vorstandschef des Finanzdienstleisters OVB. Der im Juli in den Vorstand aufgerückte Kempchen habe seine neue Funktion am Dienstag übernommen, so das Unternehmen in einer Pressemitteilung.