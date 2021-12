Svetlana Kerschner 09.11.2011 Lesedauer: 2 Minuten

OVB: Schwarze Zahlen dank Osteuropa

Was würde OVB wohl ohne Polen, Tschechien, der Slowakei & Co. tun? Dank seiner starken Marktstellung in den Ländern Ost- und Mitteleuropas konnte der Finanzvertriebskonzern seit Jahresanfang Umsatz und Gewinn steigern. Im Heimatmarkt Deutschland hingegen sah es nicht so rosig aus.