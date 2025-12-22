China, Indien & Co. entwickeln sich zu eigenen Innovationszentren. Der Ovid Asia Pacific Infrastructure Equity setzt auf die gesamte Infrastruktur-Wertschöpfungskette der Region.

Fonds der Woche Asien ist nicht mehr die verlängerte „Werkbank“ – wie dieser Fonds davon profitiert

Die Verantwortlichen des Fonds decken die gesamte Wertschöpfungskette im Raum Asien/Pazifik von den Rohstoffen über Industriegüter bis zu den Dienstleistern ab.

Die Region Asien/Pazifik wurde in der Vergangenheit immer wieder als chancenreich angesehen, aber nicht selten erlebte man nach einer Investition in diese Region eine Art Katerstimmung, der Knoten wollte nicht richtig platzen.

Doch dies kann sich nun ändern, denn die Zeiten, in denen Asien nur eine verlängerte „Werkbank“ darstellte, scheinen endgültig vorbei. Und davon will der Ovid Asia Pacific Infrastructure Equity (ISIN: DE000A2QK456) profitieren.

Wichtige Innovationszentren

Denn Asien, insbesondere Länder wie China, Indien, Südkorea und Vietnam, haben sich zu eigenständigen Innovationszentren entwickelt. Sie investieren stark in Forschung und Entwicklung, Technologie und hochwertige Produktion. China beispielsweise ist heute auch ein führender Akteur in Bereichen wie Elektromobilität, erneuerbare Energien, Halbleiter und künstliche Intelligenz. Zudem bauen asiatische Unternehmen zunehmend ihre eigenen Marken auf und expandieren global.

Die Wandlung Asiens

Die Region Asien/Pazifik hat in den letzten Jahren eine dramatische Entwicklung genommen. Aus den noch in den Nuller-Jahren oftmals beschriebenen „Werkbanken“ der westlichen Welt sind entwickelte, pragmatisch und unabhängig denkende und handelnde Länder geworden.

Mit der Gründung der Regional Comprehensive Economical Partnership, kurz RCEP, im Jahr 2021 sind unabhängig von ihren politischen Systemen agierende Länder zur größten Freihandelszone der Welt geworden. Vorhanden sind hier Rohstoffe, Know-how, Fachkräfte und Konsumenten. Der Export in die westliche Welt verliert damit an Bedeutung. Vergessen darf man auch nicht, dass mehr als die Hälfte der 8 Milliarden Menschen auf der Welt in dieser Region leben.

Die neue US-Zollpolitik fördert diese Region, indem die Länder sich noch stärker auf den innerasiatischen Handel und Austausch konzentrieren. Auch die Verbindungen in den sogenannten globalen Süden und nach Südamerika nehmen zu. Wachstum auf der Welt gibt es in den nächsten Jahrzehnten in der beschriebenen Region.

Die Strategie

Es handelt sich um einen All-Cap-Ansatz mit dem Fokus auf Large-Caps, wobei Mid-Caps im Portfolio beigemischt werden. Angestrebt werden 5 bis 7 Prozent pro Jahr bei einer Volatilität, die unter 14 Prozent liegen soll. Erreicht werden soll dies mit einem Portfolio bestehend aus 40 bis 60 Positionen.

Die allokierten Unternehmen haben einen Bezug zum Thema Infrastruktur. Der Fondsadvisor Christof Schmidbauer kann sich hier entlang der gesamten Infrastruktur-Wertschöpfungskette bedienen. Im Anlageuniversum befinden sich etwas mehr als 1.000 Titel. Eine Währungsabsicherung findet nicht statt und der Fonds ist immer voll investiert.

Der Investmentprozess

Der Anlageprozess ist eine Mischung aus Top-down und Bottom-up. Es werden alle Titel zunächst in die Kernbereiche „Broad“ (zum Beispiel Engineering & Construction, Holzwirtschaft, Seefahrt), „Core“ (beispielsweise Infrastruktur-Dienstleistungen, Versorgungsunternehmen), „Pure“ (unter anderem Mautstraßen, Flug- und Seehäfen) und „Infrastruktur-Enabler“ (neue Wachstumsthemen) kategorisiert und die Reifegrade der Infrastruktur jeder Region beurteilt.

Die Bewertung der Unternehmen selbst erfolgt dann fundamentalorientiert mittels Bottom-up-Ansatz. Je nach Marktsituation und geplanter Ausrichtung wird eine entsprechende Kombination der einzelnen Bausteine gewählt. Ist man eher defensiv orientiert, gewichtet man die Kategorien Pure und Core als stabile Ertragsquellen entsprechend stärker.

Ist die Ausrichtung eher chancenorientiert, sind entsprechend sogenannte opportunistische Enabler höher gewichtet. Im Rahmen des Managements hat man auf eine Vielzahl von Analysen Zugriff und kann auf ein großes und über Jahre gepflegtes Netzwerk zurückgreifen, welches immer wieder neue Informationen, Ideen und Anregungen mit einbringt.

Growth oder Value?

Welche Kennzahl oder welcher Parameter ist am Ende entscheidend, ob eine Aktie im Portfolio allokiert wird? Wird auch mal eine etwas ambitionierter bewertete Aktie gekauft, wenn die Wachstumsaussichten entsprechend attraktiv genug sind, oder legt man eher größeren Wert auf die Bewertung und will tendenziell lieber eine Sicherheitsmarge haben?

Der Ansatz versteht sich als Blend-Strategie, daher erfolgt keine vorgegebene Unterscheidung in Growth- und Value-Komponenten. Der Fonds ist überwiegend in Large- und Mid-Caps investiert. Der Investmentprozess ist ein stringenter Zweisäulenprozess, sodass volatileren Titeln immer weniger schwankungsreiche Titel gegenüberstehen.

Man achtet stark auf eine sektorale und geografische Diversifizierung und einen konsequenten Rebalance-Ansatz. Titel sollten nicht mehr als 5 Prozent des Portfolios ausmachen, um Konzentrationsrisiken zu vermeiden. Es gibt keine High-Conviction-Wetten.

Das Risikomanagement

Das Risikomanagement beginnt bei der Portfoliokonstruktion. Stop-Losses sind in einer fundamentalen Anlagestrategie kein Risikomanagement. Corporate Governance, Investitionspolitik und Marktpositionierung eines Unternehmens spielen eine wichtige Rolle bei der Auswahl. Das Portfolio ist bemüht, immer zu mehr als 98 Prozent investiert zu sein.

Der Fondsname

Wenn man sich die Titel, die sich im Portfolio befinden, anschaut, so könnte man sich auf den ersten Blick durchaus fragen, was diese mit dem Thema „Infrastruktur“ zu tun haben. Wie passt das zusammen? Ist der Fonds nicht eher ein klassischer Asien-Pazifik-Aktienfonds?

Die Verantwortlichen decken die gesamte Wertschöpfungskette von den Rohstoffen über Industriegüter bis zu den Dienstleistern ab. Kein Interesse besteht an Aktien aus den Bereichen Banken, Konsum und Pharma. Die Auswahlmöglichkeiten in den definierten Bereichen liegen bei weit über 600 Titeln.

Daher ist der Fonds als Core-Investment für die Region zu sehen. Während der Fonds bei Morningstar noch in der Infrastruktur-Peergroup geführt wird, entspricht die Klassifizierung bei FWW mit „Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik“ aus unserer Sicht schon eher dem Ansatz und der Portfoliostruktur.

Kein richtiger Sektorfonds

Auch wenn das Wort „Infrastruktur“ im Fondsnamen auftaucht, handelt es sich nicht um einen reinen Sektor-Fonds. Letztendlich ist der Fonds aufgrund seiner breiten Diversifikation ein Basisinvestment in dieser Region. Die Kombination aus sehr entwickelten Industriestaaten – Japan, Südkorea, Taiwan – und Ländern wie Australien, Indonesien und Indien bieten eben genau die von vielen Anlegern gewünschte hohe Diversifizierung, was die Risiken senkt, bei gleichzeitig attraktiven Renditeaussichten.