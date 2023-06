Ressourcen und Klimaschutz Warum der Ozean die Aufmerksamkeit der Investoren verdient

Robert-Alexandre Poujade, BNPP AM

Für Milliarden Erdenbürger ist der Ozean ihre Lebensgrundlage. Gleichzeitig hilft er uns, den Klimawandel einzudämmen: Die Weltmeere absorbieren 90 Prozent der vom Menschen verursachten übermäßigen Erderwärmung, produzieren 50 Prozent des Sauerstoffs auf unserem Planeten und binden 30 Prozent der weltweiten Kohlendioxidemissionen.

Es gibt jedoch Anzeichen dafür, dass der Ozean zu kämpfen hat: Die durchschnittliche Meerestemperatur stieg im März 2023 auf den Rekordwert von 21,1 Grad Celsius und blieb 42 Tage lang erhöht. Zu viel CO2 in der Atmosphäre hat dazu geführt, dass der Säuregehalt in den vergangenen 200 Jahren um 30 Prozent angestiegen ist – die schnellste Veränderung in der Ozeanchemie seit 50 Millionen Jahren. Dies wirkt sich auf das Leben im Meer und die Rolle des Ozeans als Kohlenstoffsenke aus – und ist ein weiterer Grund für die Verringerung der CO2-Emissionen aus der Verbrennung fossiler Brennstoffe.

Politik treibt den Schutz der Ozeane voran

Glücklicherweise unternimmt die internationale Politik immer mehr, um die Gewässer der Welt zu schützen. Allerdings fällt es ihr schwer, mit der „Blue Acceleration“ – der rasanten Industrialisierung der Ozeane seit der Wende zum 21. Jahrhundert – Schritt zu halten. In den Meeren wurden beispielsweise über eine Million Kilometer Glasfaserkabel verlegt, mehr als 9.000 Ölplattformen gebaut und zahlreiche Offshore-Windparks errichtet.

Experten sorgen sich wegen der Auswirkungen des Klimawandels, des steigenden Ressourcenverbrauchs und des Drucks durch die Energiewende auf den Ozean. Zuletzt standen zwei Maßnahmen zur Lösung dieser Probleme im Mittelpunkt: das UN-Hochseeabkommen und das Abkommen gegen die Plastikverschmutzung.

Neue Regeln für die hohe See

Die Hochsee macht zwei Drittel der Meere aus. In der Vergangenheit wurden diese internationalen Gewässer kaum kontrolliert und übermäßig ausgebeutet. Dadurch wurden ein Drittel der Fischbestände erschöpft und 10 Prozent standen am Rande des Zusammenbruchs. Das im März 2023 unterzeichnete UN-Hochseeabkommen zielt darauf ab, Länder für ihr Handeln auf hoher See zur Verantwortung zu ziehen.

Im Rahmen des Vertrags können Meeresschutzgebiete eingerichtet und Ressourcen gerecht verteilt werden. Außerdem müssen Länder eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchführen, wenn sie Maßnahmen planen, die zu „erheblicher Verschmutzung“ oder „schädlichen Veränderungen der Meeresumwelt“ führen könnten. Es gilt, alternative Lösungen zu suchen und Wege zu finden, um Umweltschäden zu verhindern, zu mildern und zu kontrollieren.

Hochseeabkommen hat Schwächen

Obwohl das Hochseeabkommen einen Fortschritt beim Schutz internationaler Gewässer darstellt, weist es Lücken auf.

Beispielsweise hat der Vertrag keinen Vorrang vor bestehenden Behörden. Das bedeutet: Organisationen wie die Internationale Meeresbodenbehörde (ISA) behalten weiterhin die Kontrolle über Tiefseebergbauprojekte. Länder wie Frankreich, Deutschland, Spanien und Neuseeland haben eine „precautionary pause“ – eine vorsorgliche Pause – beim Tiefseebergbau gefordert. Der Grund: Bedenken hinsichtlich seiner Auswirkungen auf das Leben im Meer.

Darüber hinaus ist der Vertrag nicht bindend. Jedes Land, das sich beispielsweise gegen ein Meeresschutzgebiet ausspricht, kann die Fischerei und andere Aktivitäten innerhalb seiner Grenzen fortsetzen.

Plastikverschmutzung muss reduziert werden

Auf dem Weg zu einer verbindlichen Vereinbarung zur Bekämpfung von Plastikmüll gibt es ebenfalls Fortschritte. Derzeit wird über ein neues weltweites Instrument verhandelt, das Rechtskraft hätte und der Plastikverschmutzung ein Ende setzen würde. Es soll bis 2025 verabschiedet werden.

Plastikverschmutzung beeinträchtigt sowohl die menschliche Gesundheit als auch die Umwelt. Seit 1950 wurden 6,5 Milliarden Tonnen Plastik auf Mülldeponien oder in der Umwelt abgelagert. Der Great Pacific Garbage Patch genannte „Plastikteppich“ im Ozean umfasst mittlerweile 1,6 Millionen Quadratkilometer – eine Fläche dreimal so groß wie Frankreich.

Trotz aller politischer Fortschritte ist die rasche Ausweitung der industriellen Aktivitäten im Ozean schneller als die Regulierung. Mehrere Sektoren konkurrieren um Ressourcen und Raum, was häufig der Umwelt und den lokalen Gemeinschaften schadet. Eine Studie aus dem Jahr 2021 nennt Schifffahrt, Fischerei und Bohrungen als Ursachen für Umweltschäden und Konflikte. Gleichzeitig bietet sie Ansätze, wie diese gemildert werden können.

Kleine Schritte, große Wirkung

Wir sind der Meinung, dass einfache Veränderungen einen erheblichen Unterschied machen können. Staatliche Subventionen werden im Hochseeabkommen nicht thematisiert. Ohne sie wäre jedoch mehr als die Hälfte der Fischerei auf hoher See nicht rentabel. Die Grundschleppnetzfischerei – die als schädlichste Methode gilt – würde ohne Subventionen einen jährlichen Verlust von 230 Millionen US-Dollar einfahren.

Aus unserer Sicht ist es daher von entscheidender Bedeutung, die Finanzierung einer solch schädlichen Praxis einzudämmen.

Lösungen könnten darüber hinaus die nachhaltigere Beschaffung von Meeresfrüchten, die Bekämpfung von Nährstoffverschmutzung, die Bewältigung von Schadstoffen wie Pestiziden und Schwermetallen, die Eindämmung von Unterwasserlärm durch Ölbohrungen und Schifffahrt sowie die Vermeidung von Abfällen umfassen. Zu den möglichen Maßnahmen gehören ein Verbot von Einwegplastikartikeln, die Aufforderung an Schiffsbetreiber, alle Abfälle in Häfen abzugeben, und die Verringerung von Mikroplastik in der Umwelt.

Umfassendere Wiederherstellungsmaßnahmen würden den ökologischen Wandel aller beteiligten Sektoren erfordern. Die Internationale Seeschifffahrtsorganisation beispielsweise hat das Ziel, die CO2-Emissionen des Sektors bis 2050 zu halbieren. Das macht technologische Fortschritte wie Flüssigerdgasmotoren, grünen Wasserstoff, Ammoniak oder elektrische Batterien nötig. Sogar eine Rückkehr zu Segelschiffen ist denkbar.

Die Entwicklung einer blauen Wirtschaft betrifft alle Wirtschaftsakteure, die vom Meer profitieren. Sie erfordert einen Fokus auf nachhaltige Fischerei und Aquakultur anstelle von Überfischung. Außerdem müssen Küstenökosysteme, die Kohlenstoff speichern, geschützt sowie der Wert von Naturgütern und Touristenattraktionen gesteigert werden.

Wie Investoren zum Schutz der Ozeane beitragen können

Als Investor und Vermögensverwalter unserer Kunden können wir aus unserer Sicht einen Beitrag zur Nachhaltigkeit der Meeresökosysteme leisten. Wir bieten einen Blue Economy ETF an, der in fünf meeresbezogene Themen investiert: Energie und Ressourcen, Reduzierung der Umweltverschmutzung, Fisch und Meeresfrüchte, Seeverkehr und Leben an der Küste. Das umfasst beispielsweise Investitionen in Lachszüchter, die dazu beitragen, den Druck auf Wildfischbestände zu verringern und Umweltverschmutzung, Chemikalienabfälle und Treibhausgasemissionen zu reduzieren.

Im Rahmen unserer Strategie zur Wiederherstellung von Ökosystemen investieren wir in Unternehmen weltweit, die sich nicht nur auf den Schutz und die Reparatur von Systemen an Land, sondern auch im Wasser konzentrieren.

Unser Stewardship-Team hat derweil Schritte zur Erhaltung der Pfeilschwanzkrebspopulationen unternommen. Das Blut der Tiere wird genutzt, um fast jeden Impfstoff, jedes injizierbare Medikament und jedes medizinische Gerät zu testen, das den Menschen eingesetzt wird. Durch die Verwendung einer von der Aufsichtsbehörde zugelassenen synthetischen Alternative hat der Bestand von Pfeilschwanzkrebsen bessere Erholungschancen. Daher haben wir 14 Pharmaunternehmen aufgefordert, das Blut der Tiere nicht mehr zu verwenden.

Wir sind überzeugt: Auf dem Weg zu einer nachhaltigen Zukunft ist es für Investoren und Vermögensverwalter unerlässlich, dem Ozean genauso viel Aufmerksamkeit zu schenken wie den Ökosystemen an Land.