Geldspritze des IWF beflügelt Wirtschaft und Aktienkurse

Der gewaltige Kursaufschwung in Pakistan im vierten Quartal 2024 kam nicht von ungefähr. Das wirtschaftlich seit Jahren schwer gebeutelte südasiatische Land erhielt im September 2024 einen Kredit in Höhe von rund 7 Milliarden US-Dollar vom Internationalen Währungsfonds (IWF), um die Wirtschaft zu stabilisieren und eine Staatspleite abzuwenden.

In der Folge konnte sich die lokale Wirtschaft tatsächlich schneller als von Experten erwartet erholen und auch die Inflation entwickelte sich rückläufig auf einen einstelligen Wert. Erstmals gelang es dem finanzschwachen Land auch wieder, Währungsreserven aufzubauen.

Darüber hinaus kündigte der IWF im Oktober eine Senkung der Kreditkosten an, was die Belastung der betroffenen Mitgliedstaaten, darunter auch Pakistan, erheblich entlasten würde. Derzeit erhebt der IWF noch Zuschläge für Kredite, die eine bestimmte Schwelle oder Laufzeit überschreiten, um eine übermäßige Inanspruchnahme von IWF-Mitteln grundsätzlich zu verhindern.

Der 1947 aus den mehrheitlich muslimischen Teilen Britisch-Indiens entstandene Staat Pakistan steckt seit Jahren in einer Wirtschaftskrise. Politische Instabilität und die Flutkatastrophe im Sommer 2022, bei der zeitweise ein Drittel des Landes unter Wasser stand, hatte für eine Verschlechterung der Lage gesorgt. Trotz des verbesserten Wirtschaftswachstums und der Möglichkeiten aus dem neuerlichen Milliardenkredit steht das Land auch weiterhin vor erheblichen Herausforderungen.

Mut macht hingegen das aufkommende Interesse ausländischer Investoren an Engagements in Pakistan. Steigende Aktienkurse können dazu beitragen, die Unternehmen in Pakistan wieder mehr in den Fokus zu rücken.

Xtrackers MSCI Pakistan Swap ETF: Einzigartige Investmentmöglichkeit

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2025

Der bisher wenig beachtete und bereits am 19. September 2011 in Luxemburg aufgelegte Xtrackers MSCI Pakistan Swap ETF (ISIN: LU0659579147) ist nicht nur der einzige ETF, der die Wertentwicklung des MSCI Pakistan Investable Market (IMI) Total Return Net Index nachbildet, es ist auch insgesamt der einzige ETF, mit dem ausschließlich in Unternehmen aus Pakistan investiert werden kann.

Der thesaurierende Aktien-ETF bildet die Entwicklung des südasiatischen Aktienmarktes von Pakistan allerdings nicht physisch nach, sondern bedient sich der synthetischen Replikation über Swaps.

Der zugrundeliegende MSCI Pakistan IMI TR Index vom Indexanbieter MSCI enthält Aktien von 88 Unternehmen mit hoher, mittlerer und geringer Marktkapitalisierung, die in Pakistan notiert sind. So können rund 99 Prozent der streubesitzbereinigten Marktkapitalisierung Pakistans abgedeckt werden.

Größter Wert im Index ist der führende Düngemittelhersteller „Fauji Fertilizer Company“ mit einer Gewichtung von mehr als 8 Prozent. Es folgen der unabhängige Stromerzeuger „The Hub Power Company“, umgangssprachlich als „Hubco“ bekannt, mit einer Indexgewichtung von rund 5,5 Prozent und das in Islamabad ansässige staatliche Öl- und Gasunternehmen „Oil & Gas Development Company“, allgemein bekannt als „OGDC“ mit einem Anteil von gut 5 Prozent.

Starke Performance – schwaches Fondsvolumen

Mit einem Wertzuwachs von 75 Prozent setzte sich der ETF zum Ende des Jahres 2024 überraschend sogar noch an die Spitze der Performancerangliste aller Aktien-ETFs und entthronte den über Monate führenden Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened ETF (ISIN: LU1900066033). Der wesentliche Kursaufschwung gelang dem Pakistan-ETF allerdings erst im Verlauf des vierten Quartals, in dem der ETF um mehr als 40 Prozent an Wert zulegte.

Aufgrund des herausragenden Ergebnisses über ein Jahr wird nunmehr auch das Ergebnis über drei Jahre mit einem Kurszuwachs von über 50 Prozent positiv ausgewiesen, was einer jährlichen Wertsteigerung von rund 16 Prozent entspricht.

Tatsächlich basieren diese guten Performancezahlen allerdings nahezu ausschließlich auf dem Ergebnis des Schlussquartals 2024. Denn schon bei der Betrachtung über fünf Jahre wird es mit einem Wertzuwachs von lediglich 16 Prozent mau und über zehn Jahre fuhr der Aktien-ETF von Xtrackers sogar ein Minus von mehr als 20 Prozent ein.

Spekulative Beimischung

Mit einem Fondsvolumen von rund 20 Millionen Euro steht der Xtrackers MSCI Pakistan Swap ETF bisher so gut wie gar nicht im Fokus der Anleger. Das mag auch an den Kosten liegen, die mit 0,85 Prozent pro Jahr deutlich höher ausfallen als bei vielen weitaus besser diversifizierten Schwellenländer-ETFs. Der Aktien-ETF eignet sich aufgrund seiner Konzentration auf ein einziges Schwellenland lediglich als Beimischung und spekulatives Investment für Anleger, die auf das langfristige Entwicklungspotenzial pakistanischer Unternehmen setzen.