Portfolio People Sport, kein Fleisch und Fokus auf die Kleinen: Das Erfolgsgeheimnis des Paladin One

Im November 2011 begegnete er auf dem Eigenkapitalforum in Frankfurt Matthias Kurzrock, einem studierten Wirtschaftswissenschaftler, der schon an der Universität für Finanzmedien gearbeitet hatte und später für eine Hamburger Fondsboutique als Analyst und Portfoliomanager tätig war. Eine nachhaltige Begegnung: Gemeinsam managen die beiden seit 2013 den Nebenwerte-Fonds Paladin One, der seit 2014 für externe Investoren geöffnet ist. Aus der GmbH wurde eine Aktiengesellschaft, und die hat längst die wehrhaft wirkende Villa hinter sich gelassen und residiert in coolen Hannoveraner Büroräumen, in denen unverputzter Beton und Edelstahl Akzente setzen.

Marcel Maschmeyer startete seine unternehmerische Laufbahn ganz unten: Im Souterrain der Villa Ebeling in Hannover gründete er 2011 Paladin Asset Management als GmbH. Nach einem Studium der Volkswirtschaftslehre in London und dem MBA an der Oxford University, den folgenden Stationen bei der Deutschen Bank und Roland Berger hatte es ihn in das trutzig wirkende, neoromanische Bauwerk, den Sitz des Family Office der Familie Maschmeyer, gezogen. Doch auch dieses gehobene Kellerdasein sollte nur eine, wenn auch wichtige, Zwischenetappe sein.

„Wir brauchen für diese Form der Ernährung weniger Land, weniger Wasser, und das bedeutet mehr Nahrung für die ganze Welt. Tiere müssen nicht leiden – das ist mittlerweile für mich der stärkste Treiber. Das war allerdings damals vor rund acht Jahren nicht der Grund, weswegen ich mich auf das Experiment eingelassen habe. Und dazu kommen dann noch gesundheitliche Vorteile. Alles in allem bedeutet das: dreifacher Nutzen als Resultat für eine Lebensumstellung, die in heutiger Zeit problemlos umzusetzen ist.“ Klingt nach einer überzeugenden Ertragsberechnung.

Doch schon bevor die Rede auf den speziellen Investmentansatz des Paladin One und des 2022 an den Start gegangenen Paladin Origins kommt, fallen persönliche Besonderheiten auf: Beide ernähren sich vegan ... oder doch nicht so ganz? Maschmeyer jedenfalls hat Lebensmittel tierischen Ursprungs ohne Wenn und Aber von seinem Speiseplan gestrichen. Als die beiden sich kennenlernten, waren sie „Fleischverschlinger“, erinnert er sich. Aber beide legen Wert auf Fakten und Argumente, und die sprächen nun einmal für eine vegane Lebensweise.

Und Kurzrock? Ernährt sich fast vollständig vegan – und isst doch hin und wieder ein Stück Fisch. Dabei, betont er, handelt es sich nicht um einen Ausrutscher, sondern um bewusst gesetzte Ernährungsakzente. „Fisch soll ja nicht ganz ungesund sein“, merkt er ironisch an. Ja, da hat er einen Punkt, rein ernährungsphysiologisch.

Maschmeyer: "Ich bin gern fokussiert"

Eine weitere Gemeinsamkeit der beiden: Sie sind ausgesprochen sportlich – aber auch dies mit unterschiedlichen Ausrichtungen. Maschmeyer war lange ein ambitionierter Läufer, schon mit 13 Jahren bestritt er den ersten Marathon. Und heute? Hat er das Laufen aufgegeben und sich aufs Krafttraining verlegt.

Kurzrock dagegen ist passionierter Fußballspieler und Segler. Für ihn ist „Sport ein extrem wichtiges Gegengewicht, wenn man so viel Zeit vor dem Computer verbringt. Dabei ist der Fußball sicher leichter in den Alltag zu integrieren, beim Segeln wird es auf absehbare Zeit nicht zu einem Atlantiktörn kommen können, da bleibt es bei Kurztrips.“

Laufen und Kraftsport sind Einzelsportarten, Fußball ist ein Mannschaftssport. Doch warum hat Maschmeyer das Laufen gleich komplett gegen den Kraftsport ausgetauscht, warum keine Kombination?

„Ich bin gern fokussiert“, sagt er, „da musste das Laufen wegfallen.“ Daraus spricht schon wieder dieselbe Kompromisslosigkeit, wie er sie bei der Ernährung praktiziert.

Fonds mit Bestnoten

Marcel Maschmeyer, der Fokussierte, Matthias Kurzrock, der Balancierte? Die Beweislage für solche Labels ist zu dünn, doch sie werden als Hypothesen für spätere Zeiten vorgemerkt. Im gemeinsamen

Portfoliomanagement könnten so unterschiedliche Charaktere jedenfalls nützlich sein.

Wenn es um die Investmentstrategie geht, sind ihre Statements jedoch sowohl präzise auf den Punkt als auch aus einem Guss, und das fängt beim Grundsätzlichen an: „Bezahlt werden wir dafür, unseren Kunden ein guter, langfristiger Begleiter zu sein. Unser Ziel ist von Anfang an eine attraktive Rendite nach Kosten in Verbindung mit reduzierter Volatilität“, macht Maschmeyer klar. Na gut, das sagen eigentlich alle. Aber Gold und fünf Sterne im Morningstar-Rating können eben nicht alle vorweisen, der Paladin One schon – Maschmeyer und Kurzrock liefern.

Handverlesene Investments

Und dafür ist Agilität eine Grundvoraussetzung, erklärt Matthias Kurzrock: „Wir haben die komfortable Situation, dass wir bei Paladin eine kleine Einheit sind und nicht integriert in eine große, möglicherweise auch politisch geprägte Organisation, in der ich mich als Portfoliomanager zumindest ein Stück weit absichern muss – was etwa eine Orientierung hin zur Benchmark zur Folge haben kann.“

Ach ja, die Benchmark. Manche unter den Fonds-Dickschiffen lehnen sich mit ihren Portfolios stark an ihren Referenz-Index an. Das sieht beim wendigen Schnellboot Paladin One ganz anders aus. Hier handelt es sich geradezu um einen Anti-ETF: statt marktbreiter Aufstellung 15 bis 25 handverlesene Positionen, statt Buy and Hold eine durchschnittliche Haltedauer von 18 Monaten.

Maschmeyer fügt hinzu: „Heute ist es nicht anders als zu früheren Börsenzeiten. Es geht darum, sich einen Informationsvorsprung zu erarbeiten, auch wenn der Preis dafür ist, sich einmal sechs Wochen am Stück mit einem Unternehmen zu beschäftigen. Wir können diesen steinigen Weg gehen, weil wir wenige Unternehmen im Portfolio haben. Sicher, wenn ich 300 Werte im Portfolio habe, trifft mich der Ausfall von einem nicht – aber die Chancen, die ein einziges Unternehmen darstellen kann, zählen eben auch nicht.“

Kleine Kaliber, grösste Chancen

Genau dieses Ringen um Informationsvorsprünge ist auch dafür verantwortlich, dass Nebenwerte für sie die unangefochtene Hauptrolle spielen – beim Paladin One sind es Small Caps mit einer Marktkapitalisierung unterhalb der S-Dax-Liga, beim Paladin Origins sogar Micro Caps. Der Vorteil bei diesen Kalibern ist schlichtweg, dass sie sich für die meisten Marktteilnehmer unter dem Radar bewegen. Das erhöht die Wahrscheinlichkeit, Marktineffizienzen ausmachen zu können.

Matthias Kurzrock erläutert: „Viele der großen, institutionellen Investoren sehen nicht hin. Und die es doch tun, nehmen sich oft nicht so viel Zeit wie wir, das bekommen wir häufig als Feedback von den Unternehmen.“ Es gehe, sagt Maschmeyer, „um asymmetrische Chance-Risiko-Profile“, und die ergäben sich nun einmal bevorzugt in „Situationen, in denen die gewöhnliche Mechanik des Kapitalmarkts durch rechtliche Vorgänge ausgehebelt ist, wie etwa Übernahmen, Gewinnabführungsverträge, Squeeze-outs“.

Bei der Taxierung der Risiken wird bei Paladin One und Paladin Origins besonders konservativ vorgegangen. Das zu betonen ist Marcel Maschmeyer ein Anliegen: „Wenn man bei der Taxierung dieser Zukunftswerte zu präzise und zu optimistisch ist, stellt man eine Angriffsfläche her. Die viel zitierten schwarzen Schwäne: Wir wissen nicht, was sie wann auftauchen lässt, wir wissen nicht, wie sie

aussehen werden. Unsere Lösung dafür: konservativ agieren, Wachstumsprognosen heruntersetzen.“

Schwarze Schwäne sind eine Sache, eine düstere Zukunft eine andere. Der Wirtschaftsstandort Deutschland ist im Niedergang begriffen, die Energieversorgung einer führenden Industrienation zunehmend unkalkulierbar geworden – und Planbarkeit ist nun einmal das Lebenselixier von Unternehmen. Diese Einschätzung, das bestätigt Matthias Kurzrock, wird von vielen Unternehmern geteilt.

Unabhängig von der Konjukturen

Aber wie gehen er und Maschmeyer damit bei ihren Investmententscheidungen um? Kurzrock gibt die Losung für die Zukunft aus: „Unsere Hausaufgabe besteht jetzt darin, die Frage zu beantworten, wie die

Unternehmen, für die wir uns interessieren, mit diesen neuen Rahmenbedingungen klarkommen – und das ist für uns durchaus leistbar. Zumal wir per se Unternehmen suchen, die sich aus eigener Kraft weiterentwickeln können und möglichst frei von Makroeinflüssen sind. Aber wenn wir den Blick auf die gesamte Wirtschaft des Landes richten, müssen wir – um es sehr vorsichtig auszudrücken – eine nicht so glückliche Entwicklung konstatieren.“

Auch Marcel Maschmeyer lässt sich positive Aspekte von der Lage nicht verdüstern: „Es ist immer wieder schön zu erleben, wie agil Unternehmen doch sein können in Reaktion auf widrige Umstände.“