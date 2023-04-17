Portfolio People Sport, kein Fleisch und Fokus auf die Kleinen: Das Erfolgsgeheimnis des Paladin One

Investment-Strategie von Paladin AM: Immer auf die Kleinen
Marcel Maschmeyer startete seine unternehmerische Laufbahn ganz unten: Im Souterrain der Villa Ebeling in Hannover gründete er 2011 Paladin Asset Management als GmbH. Nach einem Studium der Volkswirtschaftslehre in London und dem MBA an der Oxford University, den folgenden Stationen bei der Deutschen Bank und Roland Berger hatte es ihn in das trutzig wirkende, neoromanische Bauwerk, den Sitz des Family Office der Familie Maschmeyer, gezogen. Doch auch dieses gehobene Kellerdasein sollte nur eine, wenn auch wichtige, Zwischenetappe sein.