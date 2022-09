Kleinstwerte Paladin One bekommt kleinen Bruder

Paladin Asset Management bringt einen neuen Micro-Cap-Fonds an den Start. Das Management übernehmen Marcel Maschmeyer und Matthias Kurzrock, die seit 2013 auch den Nebenwerte-Fonds Paladin One gemeinsam lenken. Beide sind gleichzeitig Vorstände von Paladin AM.

Der jetzt startende Fonds soll Paladin Origins heißen. Ebenso wie der Paladin One nimmt er Nebenwerte in den Fokus, sieht sich dabei allerdings nach besonders kleinen Titeln um: Ins Portfolio kommen hauptsächlich europäische Micro Caps, die eine Marktkapitalisierung von maximal 200 Millionen Euro auf die Waage bringen.

„Micro Caps sind Teil unserer DNA. Gebündelt in einem handverlesenen Portfolio können kleine Unternehmen ihr Potenzial in der Gesamtallokation ausspielen", erläutern die beiden Fondsmanager. Und: „Mit dem Paladin Origins schließen wir die Lücke zwischen Small Caps und Private Equity, ohne die dafür übliche lange Laufzeitbindung.“

Paladin-Vertriebsleiter Michael Schnabl verweist auf das spezielle Engagement des Hauses bei den Kleinstwerten: „Paladin Asset Management hat von Beginn an eng am Micro-Cap-Segment gearbeitet und über die Jahre sehr viel spezifisches Wissen aufgebaut.“ Man stehe mit dem Management der investierten Unternehmen in Kontakt. Der neue Fonds Paladin Origins sei „die Bündelung unserer Wettbewerbsvorteile“, findet Schnabl.

Der Paladin Origins soll bis zu 95 Prozent seines Volumens investieren dürfen und bei Bedarf – im Sinne der börsentäglichen Liquidität – auch einen Anteil Mid-Cap-Aktien ins Portfolio nehmen können. Ausschüttungen werden stets wieder angelegt.

Der Paladin Origins ist in den Tranchen F für Profianleger (ISIN: DE000A3DQ772) und R für Privatanleger (DE000A3DQ780) erhältlich. Die Zeichnungsfrist beginnt am 21. September, Tag der ersten Preisfeststellung soll der 5. Oktober sein.