Startseite

ETFs & Indexfonds

Palantir: In diesen ETFs und Fonds steckt der KI-Riese

Aktiencheck Palantir Technologies: In diesen ETFs und Fonds ist der KI-Riese hoch gewichtet

360 Prozent Plus in 2024: Gestartet als CIA-Projekt, entwickelte sich Palantir Technologies zum KI-Börsenstar. Wie Anleger per ETF und Fonds investieren können.