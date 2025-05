Pangaea Life startet AIF: US-Wohnimmobilien im Sunbelt

Pangaea Life hat mit dem „Pangaea Life Co-Invest US Residential“ seinen ersten Fonds außerhalb von Versicherungspolicen aufgelegt. Der geschlossene alternative Investmentfonds (AIF) investiert in nachhaltige Wohnimmobilien im US-Sunbelt.

Der Fonds fokussiert sich auf die Entwicklung von Wohnneubauten in wachstumsstarken südlichen US-Bundesstaaten. Bereits identifiziert wurden zwei Projekte: „711 Pearl“ in Dallas (370 Wohnungen) und „Enso“ in Miami (85 Wohnungen). Die Immobilien streben eine LEED-Zertifizierung für nachhaltiges Bauen an.

Mit einem Develop-to-Sell-Ansatz wird im Basisszenario ein prognostizierter Gesamtmittelrückfluss von 144 Prozent bei einer Laufzeit von etwa fünf Jahren angestrebt. Die Mindestbeteiligung beträgt 10.000 US-Dollar. Als KVG fungiert die Hansainvest.

Die Anlageobjekte sind bereits Teil des im Policenmantel erhältlichen „Pangaea Life Blue One Living“, der seit Auflage eine durchschnittliche jährliche Bruttowertentwicklung von 7,1 Prozent erzielte (Stand 31.12.2024).

Pangaea Life Capital Partners ist ein Joint Venture der Versicherungsgruppe die Bayerische und des Investmentmanagers Empira AG.