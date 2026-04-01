Pangaea Life wickelt den Fonds „Co-Invest US Residential“ ab, der unter anderem in Florida investiert.

Der Asset Manager Pangaea Life, die nachhaltige Marke der Versicherungsgruppe Die Bayerische, stellt den geschlossenen Publikumsfonds „Pangaea Life Co-Invest US Residential“ im Privatkundensegment ein und wickelt ihn geordnet ab. Das bestätigte ein Unternehmenssprecher auf Nachfrage von DAS INVESTMENT Versicherungen.

Als Gründe nennt Pangaea Life eine nachlassende Investitionsbereitschaft im Markt sowie strukturelle Spannungen: Anleger agierten derzeit deutlich zurückhaltender, Kapitalzusagen erfolgten langsamer. Projektentwicklungen im Wohnimmobilienbereich erforderten jedoch eine hohe Umsetzungsgeschwindigkeit. Hinzu kämen Unsicherheiten durch Währungsbewegungen und politische Entwicklungen. Diese Dynamik passe „aktuell nicht zur Struktur eines geschlossenen Fonds mit festen Investitionszeiträumen“, so der Sprecher.

Erstes Produkt außerhalb der Versicherungshülle

Der „Co-Invest US Residential“ war das erste Produkt von Pangaea Life, das nicht im Rahmen einer Versicherungspolice angeboten wurde. Er wurde im April 2025 als geschlossener, risikogemischter Publikums-AIF aufgelegt und sollte im sogenannten Develop-to-Sell-Ansatz – also Entwicklung und anschließender Verkauf der fertigen Immobilien – in nachhaltige Mehrfamilien-Wohnimmobilien investieren.

Geografisch umfasste der Fonds den sogenannten US-Sunbelt, also den südlichen Streifen der USA mit Bundesstaaten wie Florida, Texas, Georgia, Arizona, Nevada und Teile von North Carolina. Konkret finanzierte der Fonds Projekte in Dallas und Miami. Die Mindestbeteiligung lag bei 10.000 US-Dollar zuzüglich Agio, die prognostizierte Nettozielrendite betrug rund 8 Prozent jährlich. Als Vertriebspartner war unter anderem die BCA eingebunden.

Das Angebot richtete sich an Anleger, die in dieselben US-Wohnimmobilienprojekte investieren wollten, die auch im fondsgebundenen Versicherungsprodukt „Blue Invest“ besparbaren „Blue Living“-Fonds enthalten sind – jedoch ohne Versicherungsmantel, mit kürzerer Laufzeit und in US-Dollar denominiert.

Kapital wird vollständig zurückgeführt

Pangaea Life betont, die Entscheidung im Anlegerinteresse getroffen zu haben. Bereits beigetretenen Anlegern entstehe kein finanzieller Nachteil: Das eingezahlte Kapital werde vollständig zurückgeführt, etwaige Agio-Zahlungen übernehme Pangaea Life.

An der grundsätzlich positiven Einschätzung des US-Wohnimmobilienmarkts hält das Unternehmen fest. Die Entscheidung richte sich ausschließlich gegen die konkrete Produktstruktur in der aktuellen Marktphase.

„Strukturell getrennt“: Keine Folgen für die Fondspolice

Der „Blue Living“-Fonds, der innerhalb der Fondspolice „Blue Invest“ besparbarer Sachwerte-Kernfonds ist, investiert in dieselben US-Wohnimmobilienprojekte in Dallas und Miami wie der nun abgewickelte AIF. „Die Abwicklung des Co-Invests hat keinerlei Auswirkungen auf den „Blue Living“-Fonds; beide Vehikel sind strukturell getrennt,“ erklärt der Pangaea-Sprecher auf Nachfrage von DAS INVESTMENT Versicherungen.