Die Bayerische und Commerz Real arbeiten künftig bei Infrastrukturinvestments zusammen. Die Commerzbank-Tochter übernimmt die Steuerung des Pangaea Life Blue Energy.

Der Pangaea Life Blue Energy investiert bislang hauptsächlich in Erneuerbare-Energien-Anlagen wie Windparks und Photovoltaik – nun sollen weitere Bereiche hinzukommen.

Die Versicherungsgruppe die Bayerische und Commerz Real kooperieren im Bereich Infrastrukturinvestments. Ab dem 1. Januar 2027 übernimmt die Commerzbank-Tochter als Fondsmanager die Steuerung und Betreuung des Pangaea Life Blue Energy (ISIN: LU1675428244). Der Sachwertefonds für erneuerbare Energien verwaltet aktuell ein Volumen von knapp 520 Millionen Euro.

Bislang lag das Mandat beim Hamburger Sachwertemanager Aquila Capital, der ebenfalls zur Commerz-Real-Gruppe gehört. Es war zuvor europaweit neu ausgeschrieben worden.

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Pangaea-Fonds soll künftig breiter investieren

Der Fonds investiert bislang vor allem in Photovoltaik-, Wind- und Wasserkraftanlagen sowie in Energiespeicher und Energieeffizienz-Projekte. Mit dem Managerwechsel soll das Investmentuniversum erweitert werden: Neben den bestehenden Assetklassen kommen künftig auch Speicher, Netze und weitere energienahe Infrastruktur infrage. Das Ziel sei, breiter an der Energiewende zu partizipieren und zusätzliche, tendenziell weniger marktzyklische Ertragsquellen zu erschließen, teilten die Unternehmen mit.

Commerz Real verwaltet den Angaben zufolge mehr als einhundert Onshore-Wind- und Solarparks. Neben Spezialfonds und institutionellen Mandaten betreut das Unternehmen mit Hausinvest, Klimavest und Infravest auch Sachwertefonds für Privatanleger sowie geschlossene Fonds der Marke CFB-Invest.

Pangaea Life ist die 2017 von der Bayerischen gegründete Marke für Sachwertinvestments in erneuerbare Energien und nachhaltige Wohnimmobilien. Neben dem Blue Energy zählt der Fonds Blue Living mit einem Volumen von etwa 177 Millionen Euro zum Angebot.