Pannenstatistik 2021 Diese Komponenten sorgen für den meisten Frust bei Kfz-Versicherten

Im vergangenen Jahr mussten Pannenhelfer in 46 Prozent ihrer Fälle wegen mangelhafter Elektrik ausrücken. Auf dem zweiten Platz folgen Probleme mit der Lenkung, dem Fahrwerk oder den Bremsen (18,5 Prozent) vor Defekten am Motor oder der Abgasanlage (14,9 Prozent). Dies geht aus der aktuellen Pannenstatistik des Automobilclubs von Deutschland (AvD) hervor.

Die Elektrik als Schwachstelle nimmt somit für die Pannenhelfer des AvD eine größere Rolle als noch vor einigen Jahren ein. 2021 stieg ihr Anteil an den Schadenfällen um 2,7 Prozentpunkte. Doch nicht immer ist es die Bordelektronik, die für Stirnrunzeln sorgt. Vielmehr sind nach wie vor Starterbatterien und die in den Antrieb integrierten Hochvolt-Speicher für Autopannen verantwortlich. In der Kategorie Fahrwerk, Lenkung, Bremsen führten Reifenschäden 2021 zu den häufigsten Pannen.