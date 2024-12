Warum nur an der Oberfläche kratzen? Tauchen Sie tiefer ein mit exklusiven Interviews und umfangreichen Analysen. Die Registrierung für den Premium-Bereich ist selbstverständlich kostenfrei.

Seppelfricke: Formal ja, faktisch nein. Deutschland war zwar schon immer sehr exportorientiert, aber was wir heute sehen, geht weit darüber hinaus. Die meisten Dax-Unternehmen sind zu globalen Konzernen geworden, die ihren Hauptsitz in Deutschland haben. Der Index ist damit kein Gradmesser mehr für die deutsche Wirtschaft.

Der Dax hat die magische 20.000er-Marke geknackt – ein historischer Moment für den deutschen Leitindex. Doch was bedeutet dieser Meilenstein wirklich, wenn die heimische Wirtschaft gleichzeitig schwächelt? Peter Seppelfricke, Professor an der Hochschule Osnabrück und Aufsichtsrat von Warburg Invest, hat die Entwicklung der Dax-Unternehmen über zwei Jahrzehnte analysiert und kommt zu einem eindeutigen Schluss: Der deutsche Aktienindex hat mit der deutschen Wirtschaft kaum noch etwas zu tun.

Der Dax hat die magische 20.000er-Marke geknackt – ein historischer Moment für den deutschen Leitindex. Doch was bedeutet dieser Meilenstein wirklich, wenn die heimische Wirtschaft gleichzeitig schwächelt? Peter Seppelfricke, Professor an der Hochschule Osnabrück und Aufsichtsrat von Warburg Invest, hat die Entwicklung der Dax-Unternehmen über zwei Jahrzehnte analysiert und kommt zu einem eindeutigen Schluss: Der deutsche Aktienindex hat mit der deutschen Wirtschaft kaum noch etwas zu tun.

Das klingt ernüchternd. Ist der Dax damit überhaupt noch ein deutscher Index?

Sie haben die Segmentberichte der Dax-Unternehmen der letzten 20 Jahre analysiert. Welches Unternehmen hat die Transformation zum „heimatlosen Konzern“ am erfolgreichsten vollzogen?

Seppelfricke: Die Deutsche Telekom ist da ein gutes Beispiel. Wenn man sich anschaut, wo das Unternehmen herkommt und wo es heute steht, ist das geradezu revolutionär. Die Telekom ist heute Marktführer für Mobilfunk in den USA. Das zeigt, was Privatisierung und Kapitalmarktzugang bewirken können. Die Geschichte der Telekom ist ein Lehrbuchbeispiel dafür, wie man einen behäbigen Staatskonzern in ein erfolgreiches globales Unternehmen verwandeln kann.