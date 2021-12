Paribus Rail Portfolio: Investitionsvolumen erhöht

„Das Paribus Rail Portfolio ist im wahrsten Sinne des Wortes erfolgreich durch die Krise gerollt. Wir haben für das Jahr 2009 eine Auszahlung von 8 Prozent prognostiziert und zahlen exakt diese 8 Prozent auch an die Anleger aus. Gerade für das Krisenjahr 2009 sind wir mit diesem Ergebnis außerordentlich zufrieden“, sagt Thomas Böcher, Geschäftsführer von Paribus Capital. Auch die weiteren Aussichten sind positiv. Dem statistischen Bundesamt zufolge wird die Güterverkehrsleistung in Deutschland bis zum Jahr 2025 um 71 Prozent wachsen. „Mit der Erhöhung des Investitionsvolumens wollen wir Vertriebspartnern die Möglichkeit geben, ihren Kunden dieses erfolgreiche Produkt auch weiterhin anbieten zu können“, ergänzt Thomas Böcher.Das Paribus Rail Portfolio ist ein geschlossener Fonds, der in einen Pool von mehr als 25 Rangier- und Zubringerlokomotiven investiert, die für den Einsatz an den Umschlagszentren eingesetzt werden. Denn gerade dort ergeben sich mit Rangier- und Zubringerdiensten attraktive Ertragschancen. Um den Lokomotiv-Pool für den Fonds erfolgreich zu verwalten und aktiv zu vermarkten, hat Paribus Capital gemeinsam mit dem Seehafen Kiel die northrail GmbH als Public-Private-Partnership gegründet.Paribus Deutsche Eisenbahn Renditefonds IX GmbH & Co. KG(kurz: Paribus Rail Portfolio)Geschlossener LogistikfondsDiesel- und Elektroloks für den Rangier- und GüterverkehrBis zu 35 Millionen Euro, nur EigenkapitalBis 31.12.20238 Prozent p.a., Auszahlung erfolgt vierteljährlich10.000 Euro zzgl. 5 % Agio