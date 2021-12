Paribus Rail Portfolio: Vollplatziert!

Anleger sollen auch weiterhin die Möglichkeit bekommen, am Markt des Schienengüterverkehrs teilzuhaben. „Unsere Fondskonzeption arbeitet bereits mit Hochdruck an einem Nachfolgeprodukt“, sagt Böcher. „Spätestens im Sommer wollen wir mit dem zweiten geschlossenen Lokomotiven-Fonds an den Start gehen.“ Der Nachfolgefonds wird ebenfalls in einen Pool von Diesel- und Elektrolokomotiven investieren. Das Management wird wie gehabt die northrail GmbH übernehmen, ein Public Private Partnership der Seehafen Kiel GmbH & Co. KG und der Paribus-Gruppe.