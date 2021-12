Paribus Ship Portfolio: Erstes Investment mit Aussicht auf überproportionale Rendite

Derzeit hellt sich die Lage an den Schiffsmärkten wieder auf. Der Welthandel legt wieder zu und auch auf den Containerschiffsmärkten werden bereits die ersten auskömmlichen Charterverträge abgeschlossen. Gleichzeitig reduziert sich der Anteil an Schiffen ohne Beschäftigung kontinuierlich. „Wie abrupt die Märkte wieder anziehen können, haben wir in vergangenen Krisen erlebt“, so Böcher. „Von daher stellt sich die Frage: Wie lange noch sind solche Investments möglich? Ich halte die Chancen für einmalig gut.“Das Paribus Ship Portfolio investiert in Schifffahrtsgesellschaften, die über werthaltige Schiffe verfügen, jedoch in einen Liquiditätsengpass geraten sind. Die Investition des Fonds in eine Gesellschaft erfolgt immer im Zusammenhang mit Eigenkapital- oder eigenkapitalähnlichen Beteiligungen. Die Beendigung der Beteiligung erfolgt durch eine Veräußerung der Schiffe oder der Beteiligung. Die erzielten Erlöse aus den Schiffsgesellschaften stehen in der Regel bevorrechtigt dem Paribus-Capital-Fonds zu, so dass der Fonds überproportional vom Anziehen der Schifffahrtsmärkte profitiert. Dieser Ansatz unterscheidet sich von dem so genannter Zweitmarktfonds.