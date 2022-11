April International Pariser Versicherer gründet deutsche Dependance

Die in 16 Ländern weltweit tätige April-Gruppe aus Frankreich will auf dem deutschen Markt wachsen und eröffnet dazu jetzt eine Niederlassung in Köln. „Im Rahmen unserer globalen Strategie eröffnen wir Büros mit Netzwerkpartnern, um unsere Versicherten auf der ganzen Welt zu unterstützen. Köln ist hier ein wichtiger Schritt für die Entwicklung auf dem deutschen Markt“, sagt Matthias Hentschke. Als Vertriebsdirektor von April International in Deutschland verantwortet er den Vertrieb über Versicherungsmakler hierzulande.

April hat sich auf das Geschäftsfeld Auslandskrankenversicherung spezialisiert. Die Zielgruppe sind Weltenbummler und Studenten im Auslandssemester sowie sogenannte Expats, die entweder einen längeren Aufenthalt plant oder häufig beruflich umziehen. Einzelne Versicherungsleistungen können aus mehr als 700 Varianten online ausgewählt werden. Das ermögliche, ganz individuelle Lösungen zu zu erstellen - von Basisangeboten über Ergänzungen bis zur umfassenden Krankheitskostenvollversicherung.