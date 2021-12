ParkAllee Versicherungs-Lösungen von Standard Life für die Generation 50plus

In den kommenden Monaten stehen zahlreiche Deutsche vor der Frage, was sie mit der Ablaufleistung aus ihrer Lebensversicherung machen sollen. Rund 80 bis 100 Milliarden Euro beträgt die Summe, die in den Policen steckt, die seinerzeit unter anderem aus steuerlichen Gründen abgeschlossen wurden.

Angesichts der mageren Zinsen und der zuletzt von vielen Unsicherheiten geprägten Kapitalmärkte stehen Kunden wie Berater vor einer echten Herausforderung zu entscheiden, wie das frei werdende Geld für die Zukunft angelegt werden kann.

Klar ist: Wer sich für ein klassisches Lebensversicherungsprodukt entscheidet, kann nur noch wenig erwarten. Denn die zugesagten Garantien sind kaum noch erwähnenswert – und zehren darüber hinaus an der Wertentwicklung.

So suchen viele Kunden nach Lösungen, die ihnen zum einen die Vorteile eines Versicherungsprodukts, zum anderen aber auch gleichzeitig eine ansprechende Rendite liefern können. Vor diesem Hintergrund rücken Fondspolicen – nicht nur aus steuerlichen Gründen – immer stärker in den Fokus.

Risikokontrolle im Fokus

Bei Standard Life setzt man auf Multi-Asset-Fonds und Absolute-Return-Strategien sowie die effiziente Risikokontrolle bei der Kapitalanlage – und verzichtet auf jegliche Garantiezusagen. So ist auch „ParkAllee“ konzipiert – eine fondsgebundene Rentenversicherung gegen Einmalbeitrag, die speziell für die Zielgruppe 50plus konzipiert wurde und insbesondere deren Wünschen nach Flexibilität Rechnung trägt.

„Mit ParkAllee profitiert der Kunde von einer positiven Entwicklung der Kapitalmärkte und hat die Chance auf aktienähnliche Erträge bei einer deutlich reduzierten Schwankungsintensität“, fasst Christian Nuschele, Leiter Maklervertrieb bei Standard Life, zusammen.