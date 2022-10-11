Volkswirt Jörg Zeuner
In Italien weht ein rauer Wind
In Italien hat das rechtsnationale Bündnis aus Fratelli d'Italia, Lega und Forza Italia die Parlamentswahl gewonnen. Auf den bei Investoren hochgeschätzten Wirtschaftsexperten Mario Draghi folgt eine europakritische, gesellschaftspolitisch konservative und ausgabenfreudige Giorgia Meloni als neue Ministerpräsidentin. Für die Kapitalmärkte heißt das: Perspektivisch nehmen die Unsicherheiten um die drittgrößte Volkswirtschaft im Euroraum zu. Italien wird wieder zum politischen Wackelkandidaten.