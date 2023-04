Pilnys Asia Insights Thailand: Land des Lächelns mit wirtschaftlichen Problemen

Es ist die zweite Wahl seit dem Militärputsch im Jahr 2014. Prayuth Chan-ocha, der pensionierte Armeegeneral, der seit fast neun Jahren an der Spitze der Regierung steht, wird sich für zwei weitere Jahre als Premierminister bewerben. Und zwar nach Wahlregeln, die weitgehend von seiner Regierungskoalition aufgestellt wurden. Doch die Oppositionspartei Pheu Thai, deren letzte Regierung er mit seinem Staatsstreich zu stürzen half, ist eine harte Herausforderung für ihn. Die Corona-Krise hatte Thailand 2020 einen herben Schlag versetzt und die Wirtschaft um 6,1 Prozent schrumpfen lassen, was vor allem an dem Exportrückgang und dem plötzlichen Wegfall der Tourismuseinnahmen liegt. Dieser Wirtschaftseinbruch war der größte seit der asiatischen Wirtschaftskrise 1997. Für 2022 wurde noch zu Jahresbeginn ein Wirtschaftswachstum von 3,5 bis 4,5 Prozent prognostiziert, letztlich wurden es nur 3,2 Prozent. Für die kommenden Jahre werden Wachstumsraten von ca. +3 bis +4 Prozent erwartet....

Ob dieses Wachstum erreicht werden kann, hängt aber auch von der Erholung des Tourismus ab, der mit einem Anteil von 20 Prozent am BIP einer der wichtigsten Wirtschaftssektoren Thailands ist. Der internationale Tourismus macht dabei zwei Drittel aus. Vor allem der Zustrom chinesischer Touristen war in den vergangenen Jahren beachtlich, deren Anteil an den Gesamteinkünften machte zuletzt in etwa 30 Prozent aus.

Thailands langer Weg zur Demokratie

Nach fast fünf Jahren Militärregierung hatten am 24. März 2019 erstmalig wieder demokratische Parlamentswahlen stattgefunden. Nach langwierigen Verhandlungen wurde eine Koalitionsregierung unter der Leitung des noch immer amtierenden Premierministers Prayuth Chan-o-cha gebildet, der neben der pro-militärischen Palang Pracha Rath Partei einige kleinere Parteien angehören. Nachdem der amtierende Premierminister im Jahr 2014 als General der Militär Junta als de facto Premier agiert, waren die rechtlich zulässigen maximal 8 Jahre Amtszeit im August 2022 erreicht.

Die Verfassung schreibt vor, dass 45 bis 60 Tage nach der nun erst erfolgten Auflösung des Parlaments allgemeine Wahlen abgehalten werden müssen. Der Wahlausschuss hat beschlossen, die Wahlen am 14. Mai abzuhalten. Mehr als 52 Millionen Thais sind wahlberechtigt. Es gibt 400 Bezirkssitze, und die verbleibenden 100 Sitze werden nach den Ergebnissen der Parteienwahlen aufgeteilt. Anfang Juli wird die Wahlkommission die Gewinner bekannt geben. Das Parlament, das sich aus den 500 frisch gewählten Abgeordneten und 250 ernannten Senatoren zusammensetzt, wird Mitte Juli zusammentreten, um einen Premierminister zu wählen. Der Premierminister und sein Kabinett werden dann im August vor dem König ihren Eid ablegen.

Wer bewirbt sich als Premierminister?

Der 68-jährige Prayuth wird die Fahne der neuen United Thai Nation Party tragen, der er im Januar beigetreten ist, nachdem er 2019 mit Palang Pracharath kandidiert hatte. Der stellvertretende Premierminister Prawit Wongsuwan, 77, ebenfalls ein ehemaliger Armeechef, wird der Kandidat von Palang Pracharath sein.

Die Kandidaten der Regierungskoalition liegen jedoch seit einem Jahr in Meinungsumfragen hinter den Oppositionsparteien zurück. Paetongtarn Shinawatra von der Pheu Thai, der Immobilienmagnat Srettha Thavisin und Pita Limjaroenrat von der Move Forward Party (MFP) liegen in Umfragen regelmäßig vorn, vor allem Paetongtarn, die 36-jährige Tochter des gestürzten früheren Premierministers Thaksin Shinawatra.

Welche Themen stehen im Mittelpunkt des Wahlkampfes?

Im Fokus stehen vor allem zwei Themen: die schleppende Wirtschaft und der Zustand der Demokratie.

Prayuth wird mit seinem Einsatz für Industrieländerzonen wie den Östlichen Wirtschaftskorridor und ausländische Investitionen in neue Industrien, insbesondere Elektrofahrzeuge und Batterien, antreten. Seine neue Partei, United Thai Nation, will die monatlichen Sozialleistungen erhöhen, die Einkaufs- und Reisesubventionen der Regierung fortsetzen und die Reisbauern subventionieren.

Rivalisierende Parteien haben das schleppende Wirtschaftswachstum genutzt, das seit dem Staatsstreich in keinem einzigen Jahr über 5 Prozent lag und in diversen anderen südostasiatischen Ländern übertroffen wurde.

Die Verdoppelung des Mindestlohns bis 2027 und der Ausbau Thailands zu einem regionalen Verkehrsknotenpunkt gehören zu den 10 Maßnahmen, mit denen die Pheu Thai das Königreich aus dem „verlorenen Jahrzehnt“ zurückholen will. Die Erhöhung des Mindestlohns wird von Wirtschaftsführern und Wirtschaftsexperten gleichermaßen kritisiert, da sie die die Wettbewerbsfähigkeit Thailands weiter beeinträchtigen.

Zwei weitere Parteien haben Vorschläge unterbreitet, um die hohe Verschuldung der privaten Haushalte in den Griff zu bekommen, die mit 86 Prozent des BIP höher ist als sonst in Südostasien. Das Rennen wird vor allem von vier Provinzen abhängen. Bangkok hat mit 33 die meisten Sitze und wird von Pheu Thai, Bhumjaithai und MFP hart umkämpft sein. Letztes Jahr wählte die überwiegend junge und fortschrittliche Bevölkerung der Hauptstadt einen unabhängigen Gouverneur, Chadchart Sittipunt, was als Warnschuss für die Regierungskoalition angesehen wurde.

Was bedeutet die Wahl für die Außenpolitik in der Region?

Vor allem die Beziehungen zu Myanmar, den westlichen Handelspartnern und China werden betroffen sein.

Die derzeitige thailändische Führung hat gezögert, die Führung Myanmars zu kritisieren, die, ähnlich wie sie selbst, im Jahr 2021 durch einen Putsch die Macht übernommen hat und eine gewählte Regierung absetzte. Trotz der westlichen Sanktionen gegen Myanmar hat sie den grenzüberschreitenden Handel fortgesetzt. Eine neue Regierung könnte Indonesien, das derzeit den Vorsitz im Verband Südostasiatischer Nationen Asean innehat, bei einer Lösung für den Bürgerkrieg in Myanmar unterstützen.

Der Staatsstreich von 2014 unterbrach die Beziehungen zu den Handelspartnern, darunter die USA und die Europäische Union, die zu den wichtigsten Investoren und Exportzielen Thailands gehören. In einer seiner letzten Amtshandlungen stimmte Prayuths Kabinett der Wiederaufnahme von Verhandlungen mit der Europäischen Union über ein Handelsabkommen zu. Die Gespräche waren durch den Staatsstreich unterbrochen worden.

Die damalige Militärregierung fand jedoch schnell einen Ersatz für den Westen - China, das Investitionen nach Thailand lenkte, während sich die Hersteller bemühten, ihre Lieferketten zu verlagern, um die US-Sanktionen zu umgehen.

Thanathorn Juangroongruangkit, ein prominenter thailändischer Oppositionsführer und Chef der aufgelösten Future Forward Party, hat die enge Umarmung von Premierminister Prayuth Chan-ocha mit einem zunehmend aggressiven China sowie mit dem Militärregime in Myanmar kritisiert. Thanathorns Großeltern stammen aus der südostchinesischen Provinz Fujian, aber er hat auch Verwandte in Taiwan. Er gründete 2018 die Future Forward Party mit einem progressiven Programm und gewann die Unterstützung der jüngeren Thais. Bei den Parlamentswahlen im folgenden Jahr gewann die Partei 81 der 500 Sitze im Parlament.

Trotz der Auflösung seiner Partei ist Thanathorn optimistisch, dass die Oppositionsparteien die Wahlen gewinnen werden. Thanathorn argumentierte, Prayuth bringe Thailand diplomatisch, wirtschaftlich und militärisch näher an Peking heran. „Unsere U-Boote sind aus China. Wir sind das erste Land, das ein U-Boot aus China gekauft hat. Unsere Hochgeschwindigkeitszüge kommen aus China. Wir öffnen unsere Wirtschaft für China - überall ist Chinas Fußabdruck. [...] Mit Myanmar ist es dasselbe.“

In der Tat ist Thailand zusammen mit China und Russland eines der wenigen Länder, die das Militärregime Myanmars trotz zunehmender Kritik im In- und Ausland unterstützen. Ein demokratischeres Thailand würde wohl anders auf die Krise in Myanmar reagieren.

Die wichtigsten Bereiche der thailändischen Wirtschaft

Bisher hat der Wahlkampf nur wenige neue, konkrete Vorschläge zur Förderung neuer Industrien und zur Wiederherstellung der Wettbewerbsfähigkeit Thailands hervorgebracht. Im fruchtbaren Nordosten scheinen sich viele eine Rückkehr zu guten alten Zeiten vor dem Putsch von 2014, durch den Thaksins Schwester und Paetongtarns Tante Yingluck Shinawatra abgesetzt wurde zu wünschen. Yinglucks Regierung hatte die Preise für Rohreis verdoppelt, aber den Landwirten Anreize gegeben, mehr auf Menge als auf Qualität zu setzen.

Kritiker behaupten, dass von Thaksin entwickelte System sei von Korruption durchsetzt und habe dazu beigetragen, dass der thailändische Reis die Weltmarktführerschaft an Indien und Vietnam verloren hat. Jetzt spricht Paetongtarn mit den Landwirten über den Einsatz von Präzisionstechnologie, um die Ernteerträge zu verbessern und neue Märkte für die thailändische Landwirtschaft zu finden. Mit 133 von 400 Sitzen im Repräsentantenhaus wird der Nordosten erneut eine Schlüsselrolle für den Shinawatra-Clan und die Pheu Thai spielen, die als Favorit für den Sieg bei den Wahlen am 14. Mai gilt. Thailand hat im vergangenen Jahr Investitionszusagen in Höhe von 20 Milliarden Dollar aus verschiedenen Quellen erhalten, darunter China, Indien, Saudi-Arabien, die USA und Japan.

Das Kapital ist in den Östlichen Wirtschaftskorridor geflossen, den die Militärregierung 2017 in drei Provinzen zwischen Bangkok und dem Golf von Thailand als Teil einer als Thailand 4.0 bekannten Wirtschaftspolitik eingerichtet hat. Der EEC beherbergt neue Industrien - eine Lieferkette für Elektrofahrzeuge, Batterie- und Elektronikfertigung sowie erneuerbare Energien. Prayuth möchte weitere Industriezonen in vier Regionen schaffen, ebenso wie Pheu Thai. Die UTN hat vor kurzem ein Wirtschaftsteam zusammengestellt, dem Namen aus den wichtigsten Bereichen der thailändischen Wirtschaft angehören: Energie, Immobilien und Produktion.

Thailand fällt zurück

Doch das „Land des Lächelns “ ist nicht in der Lage, seine Arbeitskräfte in hochbezahlte Dienstleistungsjobs oder in die wertschöpfende Produktion zu bringen. Das Wirtschaftswachstum hat seit 2012 nicht mehr 5 Prozent erreicht und liegt damit hinter Nachbarn wie dem bevölkerungsreichen Indonesien und dem sich schnell entwickelnden Vietnam zurück. Es häufen sich die strukturellen Probleme - eine alternde Bevölkerung, niedrige Ersparnisse und Investitionen, eine hohe Verschuldung der privaten Haushalte und eine sinkende Wettbewerbsfähigkeit der Exporte. Die vorherige Prayuth-Regierung schien das Problem erkannt zu haben, aber es wurden nie Lösungen für die Falle der mittleren Einkommen gefunden. Die Wirtschaftspolitik war in der Denkweise des alten Industriezeitalters verhaftet. Obwohl ein staatliches Konjunkturprogramm in Höhe von 44 Milliarden US-Dollar, das größte in Asien, die Einkommen der Haushalte während der Pandemie sicherte, machte die Inflation im vergangenen Jahr die Reallohngewinne zunichte.

Vor 45 Jahren waren Taiwan und Thailand auf dem gleichen Stand der wirtschaftlichen Entwicklungen, aber heute ist das Pro-Kopf-Einkommen in Taiwan sechsmal höher als in Thailand. Die Antwort liegt in der lokalisierten Technologie. Taiwan ist zum Produktionszentrum für die modernsten Halbleiterchips geworden, Thailand nur eine verlängerte Werkbank japanischer Autobauer.

Dieses Problem besteht schon seit langem, aber jetzt, da Thailand seine Position als regionales Drehkreuz für die Produktion von Elektrofahrzeugen und Batterien zu sichern will ist es wichtig. Trotz Zonen wie der EEC droht das Land, das einst als Detroit Asiens bekannt war, seinen Wettbewerbsvorteil an das mineralienreiche Indonesien zu verlieren, dass die Hersteller von Elektrofahrzeugen mit einem Exportverbot für seine riesigen Nickelvorräte lockt.

Chancen für europäische Unternehmen in Thailand

Im Ergebnis hat der Ausgang der Wahl eine große Bedeutung für die Wirtschaft des Landes. Als ein zentrales Mitglied von Asean und RCEP bietet Thailand viele Chancen für europäische Unternehmen, und zwar nicht nur in der Automobilbranche. So hat die einzigartige Design- und Symbolwelt Thailands ein Alleinstellungsmerkmal, das auch gerne in Europa verwendet wird. Kooperationen mit thailändischen Designern in Fashion, Interior Design und Jewelry können neue Geschäftszweige und -impulse initiieren.

Mit der wachsenden Mittelschicht in Thailand wird auch das Studieren im Ausland immer populärer. In Bangkok gibt es eine der größten weltweiten Dichte an internationalen Schulen, von welchen die Absolventen oft ins Ausland studieren, gehen. Das Land des Lächelns steckt seit langem in der sogenannten „middle income trap“ und ist nicht in der Lage, einen Großteil seiner Arbeitskräfte in hochbezahlte Dienstleistungsjobs oder in die wertschöpfende Produktion zu bringen. Die thailändische Demokratie stünde jedenfalls noch mehr unter Druck, wenn es nicht gelingt, umfassende wirtschaftliche Verbessrungen zu erreichen.

Ebenso ist im Zuge der wachsenden strategischen Bedeutung Südostasiens die Haltung Thailands zu China und Myanmar von größter Bedeutung, man denke nur an den geplanten Kraht-Kanal der die Straße von Malakka und damit auch Singapur Bedeutung kosten würde und China einen grasen strategischen Vorteil bieten würde.